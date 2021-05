Przejęcie na rynku słodyczy

Firma Cargill przejęła Leman Decoration Group, dostawcę dekoracji do ciast, poszerzając tym samym swoją ofertę.

Umożliwi to lepszą obsługę smakoszy w Europie i na całym świecie dzięki zwiększeniu produkcji i poszerzeniu portfolio produktów. Obecnie Cargill jest drugą co do wielkości firmą na świecie obsługującą rynek czekolady dzięki markom Gourmet™, Smet, Vanova®, a teraz Leman Decorations.

Znana z szerokiej gamy produktów Leman Decoration Group to firma rodzinna, która zdobyła klientów w 55 krajach dzięki innowacjom, kompleksowym łańcuchom dostaw, a także wysokiej jakości obsłudze klienta.

Wszystkie zakłady Leman Decoration Group, w tym 3 najnowocześniejsze zakłady produkcyjne w Belgii, na Mauritiusie i w Tajlandii oraz prawie 450 pracowników, dołączą do rodziny Cargill w ramach działu zajmującego się dystrybucją specjalistycznych produktów cukierniczych. Współpraca między dwiema organizacjami obejmuje również centra innowacji w Mouscron w Belgii, a także kompleks Cargill's House of Chocolate, z najnowocześniejszym ośrodkiem produkcji czekolady i laboratorium. Ma on zostać otwarty na początku 2022 r. Razem z centrum badawczo – rozwojowym Leman Decoration Group zapewnią platformę rozwoju.