Przerwy techniczne w sklepach

W sklepach Lidl i Biedronka w godzinach wczesnopopołudniowych wprowadzone zostały przerwy techniczne. Jak informuje nas biuro prasowe sieci Biedronka w sklepach z ich logo przerwa ta trwa od 13.30 do 14.30. Ma to związek z rotacyjnym systemem pracy.

Godziny pracy Biedronki zostały skrócone – w większości placówki działają od godz. 8:00 do 20:00, zaś niektóre placówki od 9 do 17. W przypadku Lidla godziny pracy to 7-21.

- W związku z aktualną sytuacją wprowadziliśmy dodatkową przerwę techniczną, która pozwala na sprawne i bezpieczne dokonanie takiej zmiany. W jej czasie sklep jest niedostępny dla klientów - informuje serwis dlahandlu.pl biuro prasowe sieci Biedronka.

Godziny funkcjonowania sklepów można znaleźć w danej placówce.