Przetasowania w działach zakupów Lidla. Dyskonter wróci do korzeni?

Lidl chce być jeszcze bardziej konkurencyjny cenowo, fot. Shutterstock

Gdy nadchodzi recesja będąca następstwem wybuchu pandemii koronawirusa, Lidl chce wyostrzyć swój wizerunek cenowy. Detalista postanowił dokonać zmian w dziale zakupów międzynarodowych.

Lidl ma stać się bardziej agresywny cenowo, w tym silniej skoncentrować się na swojej cyfrowej karcie lojalnościowej Lidl Plus oraz na ofertach specjalnych: według "Lebensmittel Zeitung" są to ostatnie wytyczne kierownictwa. Sieć chce być dobrze przygotowana do nadchodzącej recesji. Głównym celem jest teraz dział zakupów.

Jan Bock, dyrektor zakupów w macierzystym oddziale Lidla, obejmie teraz "międzynarodową" pozycję w grupie i skoncentruje się głównie na zakupach w Belgii, Czechach, Irlandii, Holandii i na Słowacji. Bock był bardzo widoczną postacią w niemieckim Lidlu i jedną z sił napędowych unowocześnienia asortymentu w dyskontach. Promował także takie tematy, jak dobrostan zwierząt i etyczny handel (fair trade). To z jego inicjatywy opublikowano niedawno nazwy dostawców marek własnych Lidla.

Nowe zadania Bocka dają Christophowi Pohlowi, międzynarodowemu dyrektorowi ds. zaopatrzenia, więcej czasu na skoncentrowanie się na prywatnych markach, owocach i warzywach oraz łańcuchu dostaw - kwestiach, które są niezbędne w walce o mocną pozycję cenową. Pohl pozostanie również odpowiedzialny za oddział w Wielkiej Brytanii, który stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw w wyniku brexitu. W Niemczech nowym dyrektorem zakupów będzie Dominika Kubisch.