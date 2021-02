Przeweekend, Ale Akcja i Ale Cena czyli Aldi w reklamowej ofensywie

Od 25 lutego Aldi wprowadza nową akcję o nazwie Przeweekend. Klienci sieci skorzystają z promocji w obrębie asortymentu spożywczego, które odtąd będą rozpoczynały się już w każdy czwartek i potrwają do niedzieli (w przypadku niedziel handlowych).

Od początku roku ALDI wystartowało także z dwoma nowymi tygodniowymi cyklami promocyjnym – Ale Akcja podkreślającym ofertę z kategorii spożywczej w ramach danego tematu oraz cyklem Ale Cena odnoszącym się do produktów w promocyjnych cenach. Oba cykle trwają od poniedziałku do niedzieli (w przypadku niedziel handlowych) każdego tygodnia.

- Przeweekend oraz Ale Akcja i Ale Cena są odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy każdego dnia podczas codziennych zakupów chętnie polują na atrakcyjną ofertę swoich ulubionych produktów w ALDI. Dzięki nowym akcjom dostarczamy im kolejne powody, by odwiedzali nasze sklepy. Oprócz wyjątkowych promocji, różnorodności i inspirujących tematów, których dotyczy oferta, działaniom towarzyszy wyróżniająca się komunikacja bazująca na pozytywnych skojarzeniach i korespondująca z naszą nową kampanią - 1001 powodów, by wpaść do ALDI – komentuje Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.

Przypomnijmy, 8 lutego sieć wystartowała z kampanią reklamową 1001 powodów, by wpaść do ALDI, której celem jest wskazanie konsumentom najważniejszych atutów marki, między innymi tych związanych z kategorią świeżych warzyw i owoców, pieczywa i nabiału oraz słodyczy.