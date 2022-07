Przez inflację sklepy budowalane notują kilkunastoprocentowe spadki sprzedaży

Oprócz budowlanki, na spadki obrotów narzekają również m.in. w przemyśle czy transporcie. Co więcej, każdy z tych sektorów przygotowuje się na kolejne tąpnięcie - możliwe już w przyszłym miesiącu. Ekonomiści wieszczą, że na koniec 2022 roku może dojść w Polsce do spadków PKB.

- Inflacja daje się bardzo we znaki w innych sektorach – przede wszystkim za sprawą wysokich cen paliw, energii oraz materiałów budowlanych. O ile pierwszy kwartał 2022 roku był dla polskiej gospodarki jeszcze stosunkowo łaskawy, o tyle w drugim kwartale w niektórych branżach widać już wyraźnie niepokojący trend. Detaliści z którymi współpracujemy skarżą się nawet na kilkunastoprocentowe spadki – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy Conperio.

Złe nastroje przedsiębiorstw, sfrustrowani pracownicy

Jak podał GUS, paliwa względem maja 2022 zdrożały o 9,4 %, a patrząc w ujęciu rocznym, cena paliw wzrosła aż o 46,7 %. Nośniki energii z kolei zdrożały o 3 % miesiąc do miesiąca i 35 % rok do roku. Ceny materiałów budowlanych rosną z miesiąca na miesiąc. W maju 2022 materiały budowlane zdrożały średnio o 30-34% w porównaniu z majem zeszłego roku.

Firmy tną koszty i za wszelką cenę szukają oszczędności. Całość prowadzi do frustracji wśród pracowników. Część z nich może odmówić przychodzenia do zakładów pracy, a lepiej płatnego zajęcia poszukiwać będą m.in. przebywając na fikcyjnych „L4”. To dodatkowe straty finansowe dla firm.

- Koszty pracodawców rosną, a spirala cenowo-płacowa się nakręca. Ceny będą rosnąć coraz szybciej, a pensje już niekoniecznie. Dla wielu przedsiębiorców pracownicy stanowią największy koszt prowadzenia działalności, a pracownicy przebywający na zwolnieniach chorobowych to koszt podwójny. W pesymistycznym scenariuszu, niektóre firmy mogą zacząć zwalniać pracowników – dodaje Mikołaj Zając.

Pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców obserwują analitycy. Z raportu Barometr Polskiego Rynku Pracy 2022 firmy Personnel Service wynika, że w marcu blisko 42 % firm obawiało się pogorszenia swojej sytuacji. Jako główny powód tych obaw, wskazywały właśnie na inflację i związany z tym wzrost cen. Problemem były także podatkowo-prawne aspekty związane z Polskim Ładem oraz rosnące koszty prowadzenia działalności i rosnąca presja płacowa wśród załogi. Trudności przedsiębiorstwom sprawiają również przerwane łańcuchy dostaw.