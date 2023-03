Przez pandemię musieli zakmknąć ponad 600 sklepów, teraz chcą otwierać i wchodzić na nowe rynki

W październiku ubiegłego roku były dyrektor Action i Albert Heijn przejął stanowisko od długoletniej prezes firmy, Tiny Müller.

Douglas będzie otwierać nowe sklepy

Van der Laan chce poprawić rentowność, skupiając się bardziej na kosztach, standaryzacji, rozwiązaniach informatycznych i łańcuchu dostaw. Sieć znów ma się rozwijać. W ciągu trzech lat sprzedaż powinna wzrosnąć o 1,4 mld euro, do 5 mld euro - zapowiedział na łamach "Lebensmittel Zeitung".

Dyrektor Douglasa chce zarówno inwestować w istniejące sklepy, jak i wchodzić do nowych krajów, takich jak Belgia i Słowenia. Van der Laan stawia na omnichannel. - To klient decyduje, z którego kanału pochodzi wzrost - mówi.

Wyniki Douglas zwiastują poprawę

Wielokanałowa sieć miała udany kwartał świąteczny, a zarówno jej sklepy, jak i internet przyczyniły się do jej sukcesu. Handel elektroniczny ponownie odpowiada za jedną trzecią całkowitej sprzedaży.

Firma odnotowała wzrost sprzedaży o 11,5 procent do 1,44 miliarda euro (lfl/like dla podobnego wzrostu +13,4 procent). Sprzedaż like-for-like w oddziałach wzrosła o 17,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Nadal rosła również sprzedaż w e-commerce (lfl +6,1 proc.). Biznes internetowy ponownie odpowiada za prawie jedną trzecią całkowitego obrotu.



Skonsolidowany zysk operacyjny (skorygowana EBITDA) wzrósł w pierwszym kwartale o 19,7% do 308,1 mln EUR. Skorygowana marża EBITDA również wzrosła o 1,5 punktu procentowego do 21,4 procent. Zdaniem Douglasa, oprócz silnego wzrostu sprzedaży, lepszą rentowność osiągnięto również dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej. Wraz z niższymi kosztami finansowymi zysk netto wzrósł o 79,3 proc. do 126,7 mln euro.