Przez prąd, płace i opakownaia rosną ceny chleba

Wzrost kosztów produkcji w całym przemyśle konsumenci odczuwają od wielu miesięcy. Trzeba pamiętać, że wpływ na to miały również wydatki na zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego, kluczowego wymogu w branży przetwórstwa żywności. Presje inflacyjne w polskim sektorze wytwórczym zostały wywindowane bardzo wysoko. Przyczyniły się do tego: liczne braki surowców, wysokie koszty transportu, osłabienie polskiej waluty, podwyżki energii elektrycznej.

W ostatnich latach notujemy nieustający wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. Stawki prądu na kolejne okresy są zasadniczo wyższe niż 2–3 lata temu. Dodatkowo w bieżącym roku wprowadzono tzw. opłatę mocową w wysokości 76 PLN/ MWh. Koszt energii jest istotny zarówno dla branży młynarskiej, jak i piekarskiej czy makaronowej.



Kolejną kwestią, która ma znaczący wpływ na cenę mąki, jest gwałtowny wzrost kosztów opakowań. I tak dla przykładu ceny tektury z recyklingu wzrosły o 33 %, ceny folii (LDPL) nawet do 100%.

Folia termokurczliwa i folia stretch podrożały o ponad 50%. Ceny palet drewnianych podniosły się o 30% i dostawcy uprzedzają, że to nie koniec podwyżek, bowiem drewno ma istotnie podrożeć w kolejnych miesiącach. Worki i torebki papierowe podrożały w tym okresie od 5 do 7%.

Pozasurowcowe koszty produkcji mąki a także wyrobów z jej udziałem a wiec także pieczywa czy wyrobów ciastkarskich rosną dramatycznie a skumulowane w krótkim czasie są i będą musiały być przeniesione na wyższe ceny hurtowe i detaliczne w sklepach.



Niskie bezrobocie oraz podwyższana płaca minimalna, wywołują presję na zwyżkę wynagrodzeń. Tak więc fundusze płac, które są istotnym elementem kosztowym w każdym przedsiębiorstwie, wyraźnie rosną.



– Ceny pszenicy, żyta oraz innych zbóż utrzymują się na bardzo wysokich poziomach od wielu miesięcy, ale żniwa zazwyczaj przynosiły poluzowanie cen. W tym roku jest wręcz odwrotnie - w okresie żniw tak wysokich cen pszenicy, jakie mamy dzisiaj, w Polsce nigdy nie notowaliśmy – ocenia Krzysztof Gwiazda, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

Aktualna cena pszenicy na giełdzie Matif to 250 EURO za tonę.

– 4 miliony ton pszenicy to około 1/3 polskiej produkcji i praktycznie tyle samo, ile zużywamy pszenicy w naszym kraju na cele konsumpcyjne (reszta jest zużywana głównie na pasze) – dodaje Krzysztof Gwiazda.

Osłabienie polskiej waluty, szczególnie w okresie pandemii spowodowało, że ceny płacone w PLN są wyższe niż gdyby kurs się utrzymywał na wcześniejszych, niższych poziomach. To kolejny czynnik wpływający na zwyżkę cen zbóż w Polsce.