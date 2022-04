Przez wojnę w Ukrainie brakuje pracowników m.in. w handlu

Wojna w Ukrainie ma wiele konsekwencji dla rynku pracy w Polsce

Będziemy mieć oczywistą nadpodaż kobiet, które będą pewnie szukać zatrudnienia w handlu, turystyce, sektorze medycznym czy społecznym. Jednocześnie z rynku pracy mogło zniknąć nawet kilkanaście tysięcy osób, które wróciły do Ukrainy, by walczyć za ojczyznę.



– Dostajemy sporo skarg, od początku marca było to ponad dwadzieścia wiadomości. Wszystkie w dość podobnym tonie: pracowników jest mniej, pracy tyle samo, musicie więc więcej pracować. Zaznaczam, że w większości przypadków ta praca wiązała się z dodatkowym wynagrodzeniem, ale pracownicy byli oburzeni, że po prostu nie dano im możliwości odmowy – mówi Małgorzata Marczulewska.

Pracodawcy w trudnym położeniu

– Braki kadrowe w transporcie, na budowie i w handlu są obecnie bardzo widoczne. Brakuje również ludzi do pracy w przemyśle, sektorze stoczniowym, a nawet w rolnictwie. Możemy spodziewać się, że sytuacja poprawi się delikatnie, gdy pracę podejmą uchodźcy wojenni. Będą to jednak głównie kobiety. Przedsiębiorcy muszą być więc bardziej elastyczni, szerzej prowadzić rekrutacje i mocniej dbać o swój zespół, który został w Polsce. Inaczej kryzys w wielu sektorach będzie jeszcze głębszy – dodaje szefowa stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.