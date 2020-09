Przy kasach w Biedronce pojawią się białe kartki. Dlaczego?

fot. materiały prasowe Biedronka

10 sierpnia prezes UOKiK poinformował, że nałożył na właściciela sieci Biedronka 115 mln zł kary za nieprawidłowe uwidacznianie cen w sklepach. Sieć od razu zastrzegła, że zamierza złożyć sądowe odwołanie. W decyzji prezesa urzędu pojawił się zapis nakazujący sieci przez okres 3 lat umieszczenie w każdym sklepie, przy każdej kasie białej karki z wyraźnym napisem, że "w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniej".

Napis ma się pojawić na tablicy informacyjnej oraz przy wszystkich kasach w dobrze widocznym miejscu.

Biedronka ma obecnie ok. 3030 sklepów.

Przypomnijmy, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływały liczne skargi konsumentów oraz informacje z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci Biedronka. Jak podaje urząd, setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie, niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska. W jego trakcie Prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r.

- Cena jest jednym z najważniejszych kryteriów jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.