Przy sklepie Kaufland w Pile stanął kolejny punkt odbioru zamówień IKEA

Współpraca Kaufland i IKEA poszerza się o kolejną lokalizację. Od 3 lutego swoje zamówienie ze sklepu partnera można odbierać w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień IKEA przy sklepie Kaufland w Pile.

Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością, dlatego zostaje stopniowo wdrażane w kolejnych miastach. Do tej pory swoje zakupy ze sklepu partnera można było odebrać w Mobilnych Punktach Odbioru Zamówień IKEA na parkingach sklepów Kaufland w: Chełmie, Lesznie, Łomży, Nowym Sączu, Stalowej Woli, Suwałkach, Tarnowskich Górach czy Wałbrzychu. Od 3 lutego jest to możliwe w kolejnej lokalizacji w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich 102.

Sieć Kaufland wprowadza szereg rozwiązań dla swoich klientów, które umożliwiają im sprawne robienie zakupów bez konieczności samodzielnego kompletowania ulubionych produktów. Przykładem tego jest dostarczanie zakupów bezpośrednio do domu za pośrednictwem Everli czy też usługa Click&Collect umożliwiająca zdalną rezerwację artykułów i odbiór gotowego zamówienia w sklepie.