Przybywa powierzchni handlowej. Operujący w ramach sieci muszą zadbać o serwis techniczny

Zwiększa się ilość powierzchni handlowej – w ub. roku o ok. 500 tys. m2. Najwięcej inwestycji powstaje już nie w dużych aglomeracjach, ale miastach do 50 tys. mieszkańców.

Przy obsłudze serwisowej ważne są nie tylko kompetencje, zasoby techniczne oraz liczba oddziałów. Przewagą jest szybkość reakcji na zgłoszenia i awarie. Coraz większą rolę odgrywają też systemy informatyczne przekazujące dane o incydentach do centrów zarządzania w czasie rzeczywistym.

Powierzchni handlowej przybywa, głównie w mniejszych miejscowościach

Wg raportu JLL „Rynek handlowy” w ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku prawie 500 tys. m2 nowej powierzchni handlowej. W efekcie jej całkowita wielkość uwzględniająca wszystkie formaty wynosi obecnie ok. 15,9 mln m2. Najpopularniejszym segmentem rynku są niezmiennie parki handlowe. Powstają one już nie tylko w dużych aglomeracjach, ale przede wszystkim w średnich miastach do 50 tys. mieszkańców. Również w mniejszych miejscowościach lokuje się coraz więcej obiektów typu convenience, supermarketów, czy sklepów budowlanych.

- Zwiększa się też zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi techniczne dla takich nieruchomości. To duża szansa dla tych podmiotów, które mają doświadczenie i kompetencje oraz potencjał organizacyjny pozwalający na obsługę obiektów bez względu na ich lokalizację – mówi Michał Borówek dyrektor operacyjny działu Serwisy ze SPIE Building Solutions.

Jedna złota rączka nie wystarczy

Obsługa techniczna nieruchomości komercyjnych wiąże się zwłaszcza z dbałością o instalacje. Do najważniejszych zaliczają się urządzenia dostarczające media (energia elektryczna, gaz, woda), zastosowane systemy HVAC, czy rozwiązania przeciwpożarowe. Dla handlu bardzo ważną rolę odgrywają ponadto inteligentne systemy antykradzieżowe, monitoring wizyjny czy kontrola dostępu. Szerokie spektrum prac wymaga zarówno przygotowania, szerokiej wiedzy merytorycznej, jak i zintegrowanych procedur. W przypadku rozproszonej sieci osiągnięcie wymaganych efektów jest więc praktycznie niemożliwe w schemacie zakładającym współpracę z wieloma, często lokalnymi firmami serwisowymi. Takie podejście jest w szczególności nieefektywne organizacyjnie i finansowo.

Wielki Brat patrzy

Przy obsłudze technicznej nieruchomości liczą się jednakowo kompetencje, jak i posiadane zasoby techniczne. Duże znaczenie ma też czas reakcji na zgłoszoną awarię, czy usterkę. W kwestii bezpieczeństwa coraz większą rolę odgrywają systemy informatyczne integrujące różne obszary funkcjonowania nieruchomości. Coraz częściej wszelkie dane odnośnie do incydentów trafiają do globalnych centrów zarządzania, gdzie są na bieżąco monitorowane i poddawane analizie. Wszystko to wymaga od serwisantów nie tylko profesjonalizmu, ale również szybkości i sprawności działania bez względu na fakt, czy obsługiwana nieruchomość należy do sektora handlowego, finansowego czy np. telekomunikacyjnego.