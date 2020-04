Przychody CCC w I kw. niższe o 9 proc. Efekt zamknięcia sklepów od 14 marca

fot. Dariusz Miłek

Grupa CCC, zakończyła pierwszy kwartał przychodami na poziomie 944 mln zł, czyli niższymi o 9% niż rok wcześniej. Spadek przychodów był efektem drastycznego spadku trafiku w pierwszej połowie marca oraz zamknięcia w drugiej połowie marca większości sklepów CCC w związku z zagrożeniem koronawirusem. Sprzedaż e-commerce w pierwszym kwartale odnotowała 39-proc. wzrost, w efekcie czego udział przychodów online w sprzedaży Grupy w I kwartale 2020 wzrósł do 43% (vs. 28% rok wcześniej).

Mniejsze trafiki, lepsza konwersja, więcej towaru wiosennego, wymiana kolekcji i COVID-19 – tak można podsumować 1. kwartał tego roku w Grupie CCC. Styczeń był znacznie głębszy wyprzedażowo, a sprzedaż odbywała się na niższych marżach. W lutym, czyli szybciej niż w roku ubiegłym, CCC wprowadziło do sklepów asortyment wiosenny, który “pracował” na wyższych marżach. Wyniki całego kwartału są pod ogromnym wpływem marca, w którym zamknięte zostały sklepy stacjonarne, a sprzedaż odbywała się tylko w internecie.

Dziś, z powodu pandemii, poruszamy się w trudnej do precyzyjnego przewidzenia rzeczywistości. Cały zespół jest jednak zdeterminowany, by wyjść z obecnej sytuacji silniejszym i powrócić na ścieżkę realizacji naszej strategii. To nie pierwszy nasz kryzys i zawsze CCC wychodziło z nich wzmocnione – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej CCC S.A.

W 1. kwartale uruchomiliśmy kampanie m.in. Gino Rossi, esize.me, Lasocki. Niemniej po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i zamknięciu sklepów stacjonarnych praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni głównego kanału sprzedaży. Dzisiaj priorytetem jest płynność i zabezpieczenie finansowania Grupy. Porozumieliśmy się w tym zakresie z bankami i instytucjami finansującymi, które zgodziły się na odroczenie naszych zobowiązań, teraz rozmawiamy dalej z intencją zmiany warunków finansowania. Planujemy także emisję akcji, z której zamierzamy pozyskać 400-500 mln. Pamiętajmy, że obecnie walczymy także o utrzymanie miejsc pracy. Jednocześnie chcemy być gotowi do wznowienia handlu w sklepach stacjonarnych oraz mieć zabezpieczony odpowiedni towar na sezon AW2020. Obecna sytuacja wymusiła szereg działań restrukturyzacyjnych, które mają skutkować istotnymi oszczędnościami kosztowymi jeszcze przez wiele lat - mówi Marcin Czyczerski, prezes arządu CCC S.A.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży spadł o 17% do 410 mln zł. Marża brutto w Grupie CCC wyniosła 43,4% i była niższa o 4 p.p., głównie za sprawą braku możliwości sprzedaży kolekcji wiosna-lato w cenach pierwszych, w kluczowym dla tego kwartału miesiącu – marcu. Koszty Grupy ukształtowały się na poziomie 737 mln zł, wobec 641 mln zł rok wcześniej (+15% r/r). Niemniej jednak nie odzwierciedlają szeregu inicjatyw podjętych przez spółkę w ciągu ostatnich tygodni, które mają na celu krótko- i długoterminowe obniżenie poziomu kosztów. W pierwszym kwartale Grupa odnotowała stratę EBITDA i EBIT, odpowiednio 136 mln zł i 327 mln zł.