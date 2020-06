Przychody Euro-netu wyższe o 10,9 proc. rdr

fot. RTV Euro AGD

W ub.r. firma Euro-net, właściciel sieci elektromarketów oraz sklepów internetowych Euro.com.pl i OleOle.pl, osiągnął wzrost przychodów o 10,9 proc. do 7,52 mld zł oraz zysku netto ze 122,7 do 192 mln zł. Na koniec roku firma miała 289 sklepów. Jej przychody z usług reklamowych zwiększyły się z 616,3 do 694,7 mln zł - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Przychody Euro-netu ze sprzedaży towarów zwiększyły się z 5,84 mld zł w 2018 roku do 6,38 mld zł w ub.r. W sprawozdaniu złożonym w KRS firma nie wyszczególniła, ile wyniosły jej wpływy w sklepach stacjonarnych RTV Euro AGD, a ile w sklepach internetowych Euro.com.pl i OleOle.pl.

Na koniec ub.r. działało 289 sklepów RTV Euro AGD w 186 miejscowościach. Placówek było o 12 więcej niż rok wcześniej: firma otworzyła 16 sklepów, jednocześnie zamknęła po jednym w Turku, Stargardzie Szczecińskim, Brzegu oraz Warszawie.

Drugim po sprzedaży sprzętu największym źródłem przychodów Euro-netu są usługi reklamowe, które w ub.r. przyniosły 694,66 mln zł, wobec 616,33 mln zł rok wcześniej. Te usługi to m.in. emisja spotów na telewizorach w sklepach RTV Euro AGD oraz promowanie konkretnych produktów w sklepach internetowych i gazetkach.

Przychody Euro-netu z usług pośrednictwa finansowego zmalały rok do roku ze 103,97 do 66,95 mln zł, a z pośrednictwa ubezpieczeniowego zwiększyły się z 251,44 do 295,28 mln zł. Wpływy z usług transportowych poszły w górę z 20,75 do 31,67 mln zł, z instalacji sprzętu - z 14,97 do 17,58 mln zł, a z usług elektronicznych zmalały z 15,89 do 14,87 mln zł. Natomiast przychody określone jako pozostałe zwiększyły się z 6,87 do 11,1 mln zł. 6,6 tys. pracowników, koszty 8,4 proc. w górę W ub.r. wydatki operacyjne Euro-netu wyniosły 7,24 mld zł, co wobec 6,68 mld zł rok wcześniej oznacza wzrost o 8,4 proc. Wartość sprzedanych towarów i materiałów zwiększyła się z 5,3 do 5,81 mld zł. Nakłady na usługi obce zmalały z 588,19 do 565,98 mln zł. Koszty wynagrodzeń zwiększyły się z 398,21 do 440,09 mln zł, a na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - z 84,87 do 94,84 mln zł. W ub.r. w firmie pracowało średnio 6 588 osoby, o 280 więcej niż rok wcześniej.

Trzyosobowy zarząd spółki zarobił 3,6 mln zł.

Znacząco poprawiły się wyniki rentowności Euro-netu. Zysk sprzedażowy poszedł w górę ze 188,85 do 276,77 mln zł, zysk operacyjny - ze 164,46 do 250,71 mln zł, zysk brutto - ze 155,34 do 240,87 mln zł, a zysk netto - ze 122,69 do 191,98 mln zł. Spółka zapłaciła w ub.r. 48,87 mln zł podatku dochodowego, rok wcześniej było to 32,65 mln zł. Po jednej trzeciej udziałów firmy mają członkowie jej zarządu Iwona Kuk, Waldemar Kuk i Robert Kuczyński.

W sprawozdaniu zarządu Euro-netu stwierdził, że „planowana jest dalsza rozbudowa sieci sprzedaży poprzez otwieranie sklepów w miastach, gdzie istnieją już placówki handlowe spółki, jak też i w nowych miejscowościach oraz dalszy rozwój pozostałych kanałów sprzedaży”.

