Przychody Grupy Mlekovita wyższe o 13 proc. Sprzdaż eksportowa wyższa o 21 proc.

Przychody Grupy MLEKOVITA w pierwszej połowie roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. W porównaniu rdr. dynamika sprzedaży wzrosła o ok. 13%. Sprzedaż eksportowa wyniosła blisko 1 mld zł, a dynamika sprzedaży to wzrost o 21% rdr.

W pierwszej połowie roku MLEKOVITA wydała na inwestycje ponad 26 mln zł, w tym w rozbudowę zakładów i linii produkcyjnych w całej Grupie, a także w inwestycje z zakresu ochrony środowiska czy CSR.

Produkty firmy są obecne w 167 krajach świata. – Nasz sukces nie byłby możliwy bez 5 000 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych, gdzie 8 milionów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników przetwarzanych jest codziennie na 1000 produktów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie rosnącej dynamiki w skupie – mówi prezes Sapiński.



W 2017 roku po raz pierwszy Grupa Mlekovita przekroczyła granicę 4 miliardów złotych przychodów, w 2019 roku było to 5 mld zł. Przychody firmy rok do roku rosną o ok. 10% – czyli pięciokrotnie szybciej niż rynek.