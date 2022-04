Przychody Pepco wyższe o blisko 30 proc. Rekordowa liczba nowych sklepów

Silny półroczny wzrost sprzedaży Grupy w warunkach porównywalnych (LfL) wzrósł o 5,3% dzięki szybszemu wzrostowi LFL w II kwartale (+12,1%): gdzie PEPCO zanotowało wzrost 18,5% LfL w II kwartale i o 7,2% w ciągu półrocza, a Poundland Group wzrost LfL o +5,9% w II kwartale i o 3,3% w ciągu półrocza.

Przewiduje się, że EBITDA za I półrocze będzie kształtować się w przedziale od 342 mln EUR do 350 mln EUR. Realizując wynik w tym przedziale Grupa znajduje się na dobrej drodze, aby wykonać prognozy na cały rok, jeśli nie nastąpi dalsze pogorszenie sytuacji makroekonomicznej.



Postępy w realizacji strategii Pepco Group

Kontynuowana jest ekspansja nowych sklepów we wszystkich markach handlowych. Liczba otwieranych sklepów wyprzedza prognozy (historyczne tempo wzrostu) - w ciągu półrocza otwarto 235 nowe sklepy netto, wyłączając zamknięcia 43 sklepów Fultons po przejęciu tej sieci.

PEPCO: rekordowa liczba nowo otwieranych sklepów – 202, w tym 84 sklepy na rynkach Europy Zachodniej w Austrii, Włoszech i Hiszpanii, gdzie początkowe wyniki są bardzo dobre.

Grupa Poundland: 33 nowych sklepów netto, co stanowi wzrost o 6,7% r/r

Od początku roku przeprowadzono modernizacje 586 sklepów (w tym 534 PEPCO, 52 Poundland), dzięki którym placówki zyskały nowy rozkład i otoczenie, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży LfL i poprawy

postrzegania przez klientów (od 2019 r. zrealizowano 1 900 modernizacje).

Otoczenie handlowe i wyniki Pepco Group

W pierwszej połowie roku nadal odczuwalny był wpływ ograniczeń związanych z Covid-19 na nasze sklepy. Jednak pod koniec półrocza ograniczenia złagodzono, dzięki czemu wskaźnik LfL wyniósł na koniec marca 19,4%, co pokazuje silny popyt klientów na ofertę Grupy i utwierdza spółkę w przekonaniu, że druga połowa roku będzie udana.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych Pepco Group

31 marca br. Andy Bond ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego (CEO) Grupy, a obowiązki te przejął tymczasowo Trevor Masters.

Komentując wyniki, Trevor Masters, powiedział: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników, biorąc pod uwagę globalne zakłócenia, z jakimi boryka się nasza branża. W dalszym ciągu skupiamy się na naszych priorytetach strategicznych, w szczególności na rozwoju nowych sklepów i kontynuacji programu modernizacji, które są bardzo pozytywnie przyjmowane przez klientów i przynoszą dobre wyniki. Chociaż wpływ Covid-19 stopniowo zmniejszał się w II kwartale, inwazja na Ukrainę - kraj graniczący z trzema z największych terytoriów naszej działalności - spowodowała dalszą niestabilność i nieprzewidywalność. Będziemy nadal realizować nasz program dynamicznego wzrostu przy jednoczesnym obniżaniu kosztów prowadzenia działalności, co pozwoli nam w większości zneutralizować negatywny wpływ inflacji. Dbamy o niski poziom cen w naszych sklepach, bo nasi klienci zwracają na ceny szczególną uwagę. W najbliższym czasie, rynek na którym prowadzimy działalność najprawdopodobniej pozostanie niestabilny ze względu na sytuację na Ukrainie i utrzymującą się globalną presję inflacyjną. Mamy jednak jasną i skuteczną strategię, która pozwoli nam wykorzystać istotne możliwości długofalowego wzrostu. Jeśli sytuacja makroekonomiczna nie pogorszy się dalej znacząco, jesteśmy przekonani, że osiągniemy wyniki zgodne z naszymi szacunkami dotyczącymi zysku.