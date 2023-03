Przyszła wiosna, konsumenci skłonni do zakupów

W ramach badania Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Analizując wyniki z marca wyraźnie widać poprawę nastrojów konsumenckich, które na wielu wymiarach są najlepsze w ciągu ostatniego pół roku.

Rośnie wskaźnik optymizmu konsumentów

Sam wskaźnik optymizmu jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu o 3 punkty (wzrost z poziomu 16 punktów do 19 punktów) i tym samym najwyższy w porównaniu z ostatnim półroczem. Stan polskiej gospodarki oceniany jest nadal dość negatywnie, jednak wynik na poziomie minus 50 punktów jest najlepszym w ciągu ostatniego pół roku. Polacy dużo lepiej oceniają swoją jakość życia (wzrost z minus 25 punktów do minus 16). Mimo, że ten wskaźnik ma nadal wartość ujemną to jest ona obecnie najwyższa na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy.

Z drugiej strony – istotnie zwiększyły się obawy o stabilność zarobków (16 pkt w porównaniu z 26 w poprzednim miesiącu i 36 punktami pół roku temu), minimalnie wzrosły obawy dotyczące utraty pracy (o 2 punkty z poziomu minus 45 punktów do poziomu minus 47 punktów).