PSH Lewiatan ma własną fundację

17 września br. rozpoczęła działalność „Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb”. 20 listopada br. rusza pierwsza akcja pod jej auspicjami "Wspieram Lokalne"

na Mazowszu. Równocześnie przez tydzień, od 23 do 28 listopada w całej Polsce organizowana jest świąteczna zbiórka żywności, w partnerstwie z Federacją Polskich Banków Żywności.

Wspieranie lokalnych inicjatyw w kluczowych dla ich mieszkańców obszarach to cel, jaki stawia przed sobą Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb, która powstała z inspiracji zrzeszonych w sieci Lewiatan przedsiębiorców i Zarządu spółki. Prezesem Fundacji została Katarzyna Długa, od jedenastu lat związana z Lewiatanem.

- W myśl zasady, że razem możemy więcej, jako Lewiatan regularnie wykorzystujemy nasze możliwości, by udzielać wsparcia potrzebującym. Jesteśmy dumni z faktu, że nasi franczyzobiorcy to nie tylko prawdziwi przedsiębiorcy, ale też bliscy i zaufani sąsiedzi klientów Lewiatana, zaangażowani w istotne dla nich sprawy. To ich otwartość oraz chęć niesienia pomocy innym zainspirowała nas do powołania Fundacji – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Fundacja jest katalizatorem inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Pełni rolę drogowskazu, który wyznacza przedsiębiorcom skupionym w sieci Lewiatan sprawdzone rozwiązania i drogi do ich realizacji. W statucie Fundacji zapisano szereg działań pomocowych dla osób, które w danej społeczności wsparcia potrzebują.

Inauguracyjną akcją Fundacji PSH Lewiatan. Blisko Twoich Potrzeb jest pomoc mazowieckim medykom. Ten projekt to definicja zasady 3W jakimi kieruje się Lewiatan, czyli: współtworzenie, współdecydowanie i współodpowiedzialność. „Wspieram lokalne” to oddolna inicjatywa Pana Tomasza Phana, franczyzobiorcy Lewiatana. „Wspieram lokalne” ściśle koresponduje z ideą i DNA marki. Pomysł przedsiębiorcy zyskał wsparcie organizacyjne Fundacji. Do szpitali w Warszawie i okolicach tafią potrzebne środki higieniczne, chemia osobista oraz napoje. W akcję zaangażowało się ponad 60 sklepów sieci Lewiatan i ponad 150 pracowników z terenu Lewiatan Mazowsze.