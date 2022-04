PSH Lewiatan otworzył w I kw. 45 nowych sklepów

Kilka dni wcześniej, w Warszawie otwarto nową placówkę sieci w tradycyjnym modelu sprzedaży. Sklep przy ulicy Szeligowskiej swoją wielkością i ofertą dopasowany jest do potrzeb okolicznych mieszkańców.

Z badań firmy badawczej SW Research wynika, że konsumenci coraz świadomiej podchodzą do codziennych zakupów i chętniej zwracają się w kierunku lokalności. Pandemia dodatkowo utrwaliła ten trend. 77 procent ankietowanych potwierdziło, że oczekują obecności lokalnych produktów w swoich sklepach.

31 marca w Rybniku otwarta została również kolejna placówka nowego konceptu detalicznego „Lewiatan w chwilę”. Jest to nowy rodzaj sklepów oferujących praktyczne i wygodne zakupy w ramach testowanego przez PSH Lewiatan konceptu sklepu mniejszego formatu. Pozwala on na szybkie, ale zarazem kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem, sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferowanego asortymentu oraz świadczonych usług do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych klientów. Typową ofertę handlową uzupełniają zróżnicowane w zależności od potrzeb danej lokalizacji kategorie produktów gotowych, dań łatwych do przygotowania w kilka minut oraz produkty pochodzące od lokalnych dostawców.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan jest trzecią co do wielkości siecią handlową w Polsce i największą polską siecią franczyzową. Łączne obroty Lewiatana w 2021 r. przekroczyły 13,4 mld zł, co plasuje Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.