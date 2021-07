PSH Lewiatan pracuje nad nowymi rozwiązaniami w aplikacji mobilnej

PSH Lewiatan rozwija aplikację Mój Lewiatan; fot. materiały prasowe

PSH Lewiatan rozwija aplikację mobilną „Mój Lewiatan” i pracuje nad nowymi rozwiązaniami. W najbliższym czasie aplikacja zostanie wzbogaca o cyfrową wersję karty lojalnościowej. Sieć planuje również, aby w aplikacji, oprócz spersonalizowanych ofert promocyjnych, znalazły się specjalne, personalizowane kupony.

Mój Lewiatan to mobilna aplikacja dostępna dla klientów sieci od 21 września ub.r. Dzięki aplikacji można szybko sprawdzić aktualne oferty, również produktów marki własnej Lewiatan, jak i zaplanować listę zakupów, którą dodatkowo można wyeksportować i udostępnić innym osobom. Wszystkie promocje są spersonalizowane pod kątem oferty obowiązującej w danym sklepie.

Już teraz klienci, którzy posiadają kartę lojalnościową „Mój Lewiatan” mogą ją zarejestrować również w aplikacji mobilnej. Zakupy robione w sieci sklepów Lewiatan premiowane są punktami lojalnościowymi, które można wymienić na nagrody w postaci bonów zakupowych.

Aplikacja posiada też funkcję lokalizacji sklepów w najbliższej okolicy ze wskazaniem czy w danym sklepie działa program Lojalnościowy „Mój Lewiatan”.

Wkrótce użytkownicy aplikacji „Mój Lewiatan” będą mogli skorzystać z udogodnień takich jak: moduł wirtualnej karty umożliwiającej przystąpienie do programu lojalnościowego Karta Mój Lewiatan bez odebrania fizycznej karty w sklepie. W przeciągu kilku tygodni planowane jest uruchomienie bloga „Gotuję z Lewiatanem” i jego integracja z aplikacją a za kilka miesięcy wprowadzone zostaną do aplikacji dedykowane kupony rabatowe.

- Coraz więcej klientów naszej sieci korzysta z mobilnych urządzeń cyfrowych, stąd pomysł by poszerzyć funkcjonalność naszej aplikacji tak, by spełniała ich oczekiwania. Już teraz klienci korzystający z aplikacji oprócz dostępu do najnowszej oferty Lewiatana mogą korzystać z bogatej bazy inspirujących przepisów z kanału na YouTube „Gotuję z Lewiatanem” wykorzystujących produkty dostępne w naszych sklepach, a także historii swoich zakupów - mówi Marcin Poniatowski, dyrektor ds. marketingu i członek zarządu Lewiatan Holding S.A.