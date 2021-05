PSH Lewiatan testuje urządzenia do recyklingu butelek PET

fot. Lewiatan testuje butelkomaty

W dwóch sklepach PSH Lewiatan we Włocławku rozpoczął się test urządzenia, które umożliwia selektywną zbiórkę butelek z tworzywa PET. Opakowania PET zostaną, przetworzone i ponownie wykorzystane przy produkcji nowych towarów. Za koordynację procesu przetworzenia i odzysku plastiku odpowiedzialna jest firma Interseroh.

Do testowanej w dwóch włocławskich sklepach sieci Lewiatan maszyny można wkładać plastikowe butelki po wodzie i napojach. Za każdą z nich naliczane są zielone punkty w aplikacji „Mój Lewiatan” wymieniane na bony zakupowe, które będzie można zrealizować w sklepach sieci. Każda butelka to 1 zielony punkt w aplikacji. PSH Lewiatan będzie testować urządzenia przez dwa miesiące. W zależności od wyniku pilotażu PSH Lewiatan rozważa dalsze inwestycje i wdrożenie projektu w kolejnych sklepach sieci.

Wystarczy zeskanować kartę „Mój Lewiatan”, następnie włożyć pustą butelkę po napojach PET z czytelnym kodem kreskowym do otworu na butelkę. Nutelka może być z nakrętką. Jeśli mamy więcej butelek to możemy włożyć je po kolei jedna za drugą. Nie ma znaczenia czy butelki zostały zakupione w sklepach należących do sieci Lewiatan czy innych punktach. Ostatni krok to wydruk paragonu i naliczenie zielonych punktów.

Szacuje się, że zaledwie 30 procent opakowań poddawanych jest recyklingowi. Pozostała część trafia na składowiska odpadów lub jest spalana. Masę tę można łatwo zmniejszyć poprzez stosowanie na co dzień opakowań wielokrotnego użytku oraz odpowiedzialne postępowanie z odpadami opakowaniowymi – mówi Paweł Lesiak, wiceprezes zarządu INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Obecnie trwają prace nad ustawą ograniczającą zużycie produktów i opakowań z plastiku. Jedna

z przedstawionych propozycji dotyczy wprowadzenia obowiązkowej opłaty depozytowej od napojów

w plastikowych butelkach. Kaucje za opakowanie przeznaczone do recyklingu byłaby pobierana przy zakupach. Klienci odzyskaliby ją oddając butelki w recyklomatach.