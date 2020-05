PSH Nasz Sklep otworzyła 4000. sklep

W zeszłym roku dynamika wzrostu sieci wyniosła 4,16 proc., fot. mat.pras.

W ramach franczyzowej spółki PSH Nasz Sklep działa już 4000 placówek. Otwarcie jubileuszowego sklepu miało miejsce 23 maja.

Pod koniec ubiegłego roku sieć PSH Nasz Sklep liczyła 3854 sklepy franczyzowe. Natomiast we wszystkich sieciach należących do Grupy Specjał (Nasz Sklep, Rabat Detal, Livio) na koniec 2019 roku działało 8629 sklepów. Tylko w tym roku liczba placówek sieci PSH Nasz Sklep powiększyła się o 146 sklepów. W zeszłym roku dynamika wzrostu sieci wyniosła 4,16 proc., zaś w latach ostatnich było to średnio rocznie 6,46 proc.

Po całotygodniowym remodelingu i uzupełnieniu asortymentu pod szyldem Delikatesy Premium ruszyła jubileuszowa placówka w miejscowości Stróże koło Grybowa w województwie małopolskim. Sklep liczy około 100 mkw. powierzchni handlowej.

Nasz Sklep oferuje franzyzobiorcom szereg korzyści, w tym atrakcyjne ceny i preferencyjne warunki zakupu towarów. Sieć posiada własne zaplecze dystrybucyjne, w którym strategiczną rolę odgrywa Specjał, czyli ogólnopolski dystrybutor z szerokim asortymentem. Właściciele sklepów otrzymują wynagrodzenie za realizację polityki handlowej. Sieć zapewnia też udział w akcjach marketingowych skierowanych do partnerów.