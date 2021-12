PTWP, wydawca dlahandlu.pl chce zwiększyć przychody z online o 25 proc.

Jak ocenia spółka, w ostatnich miesiącach rynek spotkań i eventów notuje wyraźne ożywienie.

Po trzech kwartałach 2021 r., Grupa osiągnęła ponad 37 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk brutto wyniósł 7,43 mln zł.

PTWP liczy również na rozwój dedykowanych platform e-commerce i w pierwszej kolejności planuje dalszą ekspansję w sektorze rolniczym.



PTWP chce zwiększyć przychody

- Jesteśmy wydawcą 20 portali branżowych, które średnio miesięcznie odwiedza 8 mln czytelników, a profile w mediach społecznościowych śledzi prawie 550 tys. osób. Praktycznie każdy z portali lideruje w swojej kategorii i jest wartościowym medium rynkowym dla sprofilowanych grup odbiorców oraz reklamodawców. Analizując trendy wzrostowe z poprzednich okresów oraz poczynione inwestycje, dążymy do tego, aby w przyszłym roku osiągnąć poziom 10 mln unikalnych użytkowników miesięcznie, co oznacza wzrost o 20 proc. - mówi prezes zarządu Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.



- Obserwujemy stale rosnącą wartość reklamy internetowej i rozwijamy strukturę wydawniczą Grupy PTWP o nowe tytuły. Inwestujemy w nasz zespół i narzędzia marketingowe oraz wykorzystujemy zasięgi portali internetowych w dalszej monetyzacji, dlatego w 2022 r. szacujemy również wzrost przychodów w całym segmencie online o około 25 procent. Mocno liczymy również na rozwój dedykowanych platform e-commerce i w pierwszej kolejności planujemy dalszą ekspansję w sektorze rolniczym, gdzie widzimy duży, niewykorzystany jeszcze potencjał - dodał.

Segment eventowy ożywia się

Grupa PTWP zaobserwowała pozytywną zmianę w segmencie wydarzeń i eventów. Według szacunków PTWP w zarządzanych przez nią: Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku, w przyszłym roku odbędzie się łącznie ponad 250 wydarzeń dla prawie 1 mln uczestników.

Od sierpnia do października br. odbyło się tam łącznie 70 wydarzeń, w których uczestniczyło 85 tys. osób.



- W ostatnich miesiącach rynek spotkań i eventów notuje wyraźne ożywienie. Widzimy to zarówno, jako organizator imprez własnych, ale również z perspektywy zarządcy obiektów. Cały czas dążymy do jak największej popularyzacji wydarzeń oraz analizujemy możliwość zwiększenia portfolio zarządzanych obiektów. Zainwestowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowane narzędzia do streamingu, które przełożyły się na jeszcze większe zasięgi i dotarcie do nowych odbiorców. Przykładowo zorganizowany w tym roku Europejski Kongres Gospodarczy zanotował łącznie 640 tys. odtworzeń transmisji i retransmisji debat - powiedział prezes.

Przypomnijmy, PTWP zamierza w 2022 roku przenieść notowania firmy z NewConnect na główny rynek GPW.