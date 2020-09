Purella Superfoods i Anna Starmach z kolejną edycją "Superfoody na co dzień"

Anna Starmach/ fot. materiały prasowe

Purella Superfoods rusza z 2. sezonem programu kulinarnego z Anią Starmach "Superfoody na co dzień”.

"Superfoody na co dzień” to program kulinarny przygotowany przez Purella wraz z Anią Starmach. W ramach pierwszej serii powstało dziewięć odcinków dedykowanych zdrowemu i łatwemu gotowaniu ze składnikami SUPERFOODS. Ideą serialu jest edukacja czym są SUPERFOODY oraz jak przygotować proste i pyszne dania z ich dodatkiem - a to wszystko w zdrowej i ekspresowej do wykonania wersji.

Już od października premiera pierwszego odcinka 2 SEZONU programu „SUPERFOODY NA CO DZIEŃ”. Również i tym razem w kuchni Ani Starmach zagoszczą super Goście – Laureaci ostatnich edycji Masterchefa: Kinga Paruzel, Grzesiek Zawierucha czy Matteo Brunetti. Ale to nie wszystko – gościem specjalnym będzie także ekspert Purelli w zakresie dietetyki klinicznej, doktor nauk o zdrowiu – Hanna Stolińska, która opowie o niezwykłych właściwościach superfoods… i nie tylko! Ten sezon poświęcony będzie bardziej funkcjonalnemu gotowaniu i odpowiednim dobieraniu SUPER składników, aby wspomóc ODPORNOŚĆ, METABOLIZM, DETOKS czy TRAWIENIE.

„Gotować prosto, smacznie i zdrowo to moja filozofia, w którą wierzę i którą chętnie promuję. Dzięki programowi "Superfoody na co dzień" pokażę, jak w łatwy sposób włączyć składniki o najwyższych wartościach odżywczych do naszej codziennej diety.” - mówi Ania Starmach.



Premiera 2 sezonu programu kulinarnego już 1 października na kanale YT oraz w social media Purella. Od 3 października odcinki programu będą emitowane co dwa tygodnie w specjalnym serwisie ONET www.superfoodynacodzien.onet.pl i połączone z kampanią digital promującą program.

Program kulinarny to jedno z narządzi jakie zgodnie ze swoją strategią Purella wykorzystuje do działań edukacyjnych - przybliżania konsumentom wyjątkowych składników SUPERFOODS poprzez kulinarne inspiracje, proste i pyszne przepisy. Pierwszy sezon programu, obejrzało ponad 6 mln osób w czasie kampanii w serwisie ONET, gdzie był publikowany. Docelowo Purella planuje produkować 2 sezony programu w roku na wiosnę i jesień, a także sfinalizować współprace z siecią MULTIKINO i wprowadzić serial na duży ekran przed seansami dedykowanym kobietom. W tym roku zaplanowaną współpracę pokrzyżował covid, ale liczymy, ze w przyszłym roku uda się nam zrealizować pełną komunikację - mówi Artur Gajewski.