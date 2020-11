Purella Superfoods: Nie chcemy być premium, chcemy być szeroko dostępni

- W ostatnich miesiącach kategorie zdrowej żywności mocno przyspieszyły. Realizowane przez nas przez osiem miesięcy badanie rynku superfoods określiło naszą strategię: nie chcemy być premium, chcemy być szeroko dostępni dla jak największej grupy konsumentów. Chcemy, by każdy Polak mógł się zdrowo odżywiać, dlatego też staramy się wchodzić ze swoimi produktami do dużych kategorii – mówił podczas sesji inaugurującej Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu „Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej” Michał Czerwiński, prezes zarządu Purella Superfoods.

Michał Czerwiński zauważył, że półki ze zdrową żywnością wciąż są postrzegane przez konsumentów jako coś nie do końca dla nich zrozumiałego i drogiego. Staramy się wejść z naszymi produktami do kategorii przypraw czy bardzo perspektywicznej kategorii śniadaniowej. Dużym sukcesem okazały się nasze funkcjonalne shoty -to produkty, które mają być w dobrej cenie. Pandemia przywróciła cenę jako istotny czynnik wyboru produktu. Spodziewamy się dużego kryzysu. Chcemy tak pozycjonować nasze produkty, aby były w zasięgu oczekiwań finansowych konsumentów. Przykładamy uwagę do cen surowców i opakowań, żeby finalna cena produktu była satysfakcjonująca dla kupującego.