Puste półki w supermarketach, czyli wojna dostawcy - sieci

Nowa fala konfliktów

Znów robi się gorąco na linii sieć-dostawca. Zdaje się, że belgijska sieć Colruyt załagodziła spory z Ferrero i Nestlé. Niestety pojawiają się nowe konflikty.

Holenderski supermarket internetowy Picnic niedawno wycofał ze swojego asortymentu chipsy Lay's. Poszło oczywiście o wzrost cen produktu.

- Walczymy o najniższą cenę. Niestety nie możemy dogadać się z tym dostawcą - zakomunikował e-sprzedawca. Picnic kupuje towary wspólnie z liderem niemieckiego rynku - siecią Edeka. Ta sieć z koli jest w konflikcie z dużymi dostawcami jak PepsiCo, L'Oréal i Melitta.

Przeczytaj także: Bliski koniec konwersji Tesco przez Netto

Z półek w Biedronce zniknęły z początkiem roku chipsy i krakersy marki Lay’s.

Spory publiczne

We Francji trwa obecnie otwarty konflikt między siecią supermarketów Intermarché a producentem kawy Jacobsem Douwe Egbertsem. Producent wstrzymał dostawy po tym, jak sprzedawca odmówił zaakceptowania podwyżek cen. Magazynowi biznesowemu Capital firma JDE powiedziała, że „jej priorytetem jest dialog z Intermarché i zrobi wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć rozsądne porozumienie”. Według Intermarché, JDE chciało przeforsować 25-procentową podwyżkę.

W Wielkiej Brytanii również konflikty. Według branżowego magazynu The Grocer, w Tesco prawie cały asortyment Colgate Palmolive (ponad 70 pozycji) zniknął z półek i z e-sklepu. W mediach społecznościowych detalista wymijająco odpowiada na pytania niezadowolonych klientów. Rzecznik Tesco powiedział The Grocer: „wkrótce produkty Colgate będą dostępne dla naszych klientów, a w międzyczasie nadal mamy dostępne wszystkie inne produkty do higieny jamy ustnej”.

Stanowisko siły?

To, co wyróżnia toczące się spory, to fakt, że często nie jest tak, że detaliści zdejmują dany asortyment z półek, ale raczej to, że to sami producenci wstrzymują dostawy – lub grożą, że to zrobią. Czy producenci negocjują z pozycji siły?