PwC: 40 proc. firm w Polsce i naszym regionie chce zwiększyć zatrudnienie

Wśród liderów biznesowych na świecie panuje pesymizm w odniesieniu do oceny rozwoju globalnej gospodarki. Spowolnienie prognozuje 53 proc. badanych, najwięcej od 2012 r. W Europie Środkowo-Wschodniej grupa prezesów-pesymistów jest najmniejsza (43 proc.). Jednocześnie, 24 proc. respondentów w naszym regionie spodziewa się wzrostu gospodarczego – to wnioski z najnowszego raportu PwC „CEO Survey”.

- U progu nowej dekady liderzy biznesowi deklarują rekordowy pesymizm w ocenie perspektyw rozwoju globalnej gospodarki. Aż 53% z nich przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 2020 r., najwięcej w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Analogiczny wskaźnik wynosił 29% w 2019 roku i tylko 5% w 2018 r. Mniej negatywni w ocenie globalnej gospodarki są prezesi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, choć w porównaniu do poprzedniego badania również widać tu duże zmiany – obecnie 43% respondentów przewiduje spowolnienie gospodarcze wobec 31% w 2019 r. – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Z kolei odsetek dyrektorów generalnych przewidujących zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego spadł na świecie z 42% w 2019 roku do zaledwie 22% w 2020 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej ten wskaźnik spadł z 38% do 24%.

Obawy o tempo rozwoju gospodarczego wpłynęły także na zmniejszenie pewności co do wzrostu przychodów firm, choć ten wskaźnik nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy pewność podwyższenia przychodów wyraziło 73% badanych na świecie i w naszym regionie, choć odpowiedź „bardzo pewny” globalnie wybrało tylko 27%, a w CEE 37%.

- Prezesi dostrzegają wyzwania na horyzoncie, ale jednocześnie są gotowi do stawiania im czoła, o czym świadczy ich spokój w odniesieniu do zwiększania przychodów. Co ciekawe, ich pewność w tym zakresie jeszcze bardziej wzrasta w dłuższej perspektywie – takie zdanie wyraziło aż 81% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, 40% badanych firm w Polsce i naszym regionie zamierza w najbliższym roku zwiększyć zatrudnienie, a 60% wprowadzić nowy produkt lub usługę. Z moich rozmów z klientami z różnych branż wynika, że jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju biznesu w Polsce jest pozyskanie i utrzymanie talentów. Potwierdzają to także wyniki tegorocznego CEO Survey - Michał Mastalerz, partner w PwC, lider ds. klientów i rynku.

Przeregulowanie rynku jak co roku zajmuje pierwsze miejsce na liście ryzyk wymienianych przez prezesów na świecie – duże zaniepokojenie tym zjawiskiem wyraziło 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się w wojny handlowe (35%), a na trzecim – niepewność co do wzrostu gospodarczego (34%).