Pyszne.pl: Już 17 proc. zamawianych dań to potrawy wegetariańskie (wywiad)

Jak rośnie udział wegetariańskich dań zamawianych online?

Karolina Jastrzębska, Head of Account Management Pyszne.pl: Zainteresowanie kuchnią roślinną rośnie z roku na rok. Widzimy to w danych naszego serwisu. W 2020 roku potrawy wegetariańskie stanowiły zaledwie 10% wszystkich zamówień w Pyszne.pl. W 2022 roku to już 17%, więc mówimy o przyroście w wysokości 7 punktów procentowych w skali dwóch lat. To naprawdę imponujący wzrost, który wiąże się z wieloma czynnikami. Coraz więcej restauracji oferuje szeroki wybór wegetariańskich i wegańskich opcji menu, powstają lokale poświęcone wyłącznie kuchni roślinnej. Rozwija się również segment bezmięsnych alternatyw znanych i lubianych potraw, na przykład burgerów, które w wersji wegetariańskiej czy wegańskiej potrafią dziś już smakować niemal tak samo, jak ich mięsne odpowiedniki. To sprzyja procesowi zmiany nawyków żywieniowych wśród konsumentów. Dziś już 8% Polaków deklaruje, że nie je mięsa, a aż 44% deklaruje, że stara się je ograniczać.

Jakie bezmięsne potrawy najchętniej wybierają Polacy?

Pod koniec 2022 roku opublikowaliśmy raport Food Trendów, w którym znajduje się również ranking najpopularniejszych, bezmięsnych potraw i są to: wegańskie wrapy, wegetariańskie sushi, pizza margherita i smażone pierożki gyoza. Dużym zainteresowaniem cieszą się również potrawy z falafelem oraz wegeburgery.

Jakie są różnice w preferencjach i popularności diety roślinnej pomiędzy Polską a innymi europejskimi rynkami?

Polska nie jest liderem w Europie pod względem popularności diet roślinnych, ale zainteresowanie nimi bardzo dynamicznie rośnie. Powszechność diety roślinnej jest uzależniona od wielu czynników i w różnych częściach kontynentu prezentuje się nieco inaczej. W krajach takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania, podobnie jak w Polsce, tradycyjne potrawy są mięsne i zawierają dużo produktów mlecznych czy jajek. To zdecydowanie wpływa na mniejszą popularność diet roślinnych. Inaczej wygląda to w Niemczech, Holandii czy Szwajcarii, gdzie odsetek wegetarian i wegan w społeczeństwie jest wyższy, niż w innych krajach. Faktem jest jednak, że w całej Europie rośnie świadomość na temat zalet diety roślinnej i ograniczania produktów odzwierzęcych. Rozwija się również kultura kulinarna oparta o produkty roślinne - przybywa wegetariańskich i wegańskich restauracji i sklepów, produktów, a także całych festiwali i targów poświęconych temu tematowi. Sądzę, że odsetek wegetarian i wegan w społeczeństwach naszego kontynentu będzie w najbliższych latach tylko wzrastać i dotyczy to również Polski.

Wzrost popularności kuchni roślinnej czy wegetariańskiej jest obserwowalny każdego roku. Z naszego globalnego badania z 2021 wynika, że już 30% użytkowników deklaruje większe spożycie potraw wegańskich i wegetariańskich, niż pięć lat temu. W grupie osób w wieku 25-34 to nawet 36%.

Jak zmiany w restauracyjnych menu wpływają na poszerzanie grupy konsumentów?

Restauratorzy w Polsce są coraz bardziej kreatywni w budowaniu oferty dań roślinnych i wegetariańskich. Ten trend widoczny jest szczególnie w dużych i średnich miastach. Pojawiają się wręcz lokale wyspecjalizowane w potrawach, które jak dotąd nie spełniały kryteriów diety wegetariańskiej, np. restauracje oferujące wyłącznie sushi wegetariańskie bądź burgerownie wyłącznie z burgerami warzywnymi. Co ciekawe restauracje, które wprowadzają do swojego menu więcej dań roślinnych, często z upływem czasu rezygnują z mięsnych wersji pewnych potraw i zastępują je wegetariańskimi lub wegańskimi alternatywami z wykorzystaniem produktów takich jak tofu, seitan, kasze czy roślinne imitacje mięsa. Dziś średnio już 10-20% menu restauracji stanowią dania bezmięsne. To korzystne zarówno dla konsumentów, jak i restauracji. Takie rozwiązanie pozwala poszerzyć grupę odbiorców, zwiększyć zyski, a jednocześnie ma znaczenie wizerunkowe. Lokale, które oferują szeroki wybór dań roślinnych i wegetariańskich postrzegane są jako przyjazne dla środowiska i dbające o zdrowie swoich klientów.