Pyszne.pl sponsorem transmisji Mistrzostw Świata 2022 w League of Legends

Choć od premiery League of Legends minęło już kilkanaście lat, gra wciąż bije rekordy popularności. W tym roku do grona partnerów Mistrzostw dołączy Pyszne.pl, jeden z największych serwisów do zamawiania jedzenia online. Serwis zadba o dostawy ulubionych dań i przekąsek prosto do domu.

Pyszne.pl chce trafić do graczy

Partnerstwo w ramach rozgrywek Worlds 2022 ma sprawić, że Pyszne.pl stanie się dostawcą jedzenia pierwszego wyboru wśród społeczności graczy.

Faza play-in turnieju Worlds 2022 rozpoczęła się 29 września. Z uwagi na to, że najważniejsze międzynarodowe zawody w League of Legends odbywają się w tym roku w USA i Meksyku, mecze są transmitowane od godziny 22:00, a retransmisje odbywają się następnego dnia od godziny 10:00 rano.