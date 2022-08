Pyszne.pl wprowadza ekologiczne pudełka pokryte materiałem z alg morskich

Opakowania z materiałem z alg morskich zamiast plastiku

Na czym polega innowacyjność nowych opakowań? Typowe kartonowe pudełka na żywność zwykle zawierają syntetyczne dodatki lub plastikową powłokę, które czynią je odpornymi na tłuszcz, co znacznie utrudnia ich rozkład albo uniemożliwia recykling. Pudełko wprowadzane na rynek przez Pyszne.pl posiada naturalną, wegańską i odporną na tłuszcz powłokę wykonaną z wodorostów – to sprawia, że restauracje mogą używać go do takich potraw jak kebaby, makarony, ryż czy sałatki.



- Po udanych testach, w 2021 roku wprowadziliśmy do sprzedaży opakowania Notpla za pośrednictwem naszych sklepów partnerskich w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech i Austrii. Użyliśmy ich także do dostarczania jedzenia podczas ostatnich finałów Ligi Europejskiej UEFA i EURO 2022 kobiet. Wierzymy, że to rozwiązanie zostanie dobrze przyjęte także w Polsce – dodaje Arkadiusz Krupicz.



Pudełka Notpla ulegają naturalnej biodegradacji w warunkach domowych w ciągu zaledwie kilku tygodni, dzięki czemu można je wyrzucić nawet do przydomowego kompostownika. Opakowania mają jasnobrązowy kolor i są wykonane z miazgi tekturowej bez syntetycznych domieszek. Obecnie są dostępne w dwóch rozmiarach – 700 i 1300 ml.



Sklep partnerski Pyszne.pl oferuje zrównoważone i nadające się do recyklingu alternatywy dla konwencjonalnych opakowań, które muszą spełniać wyśrubowane normy dotyczące wpływu na środowisko. Wszystkie opakowania własne Pyszne.pl wykonane są z papieru nadającego się do recyklingu.