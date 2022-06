Queen Margot flagową whisky Lidla. Popularność przyniosła nagroda

Asortyment alkoholi jest dostępny w sklepach stacjonarnych Lidl jak i w ramach platformy do rezerwowania trunków www.winnicalidla.pl.

Lidl z nagrodą dla najlepszej whisky

- Nieustannie rozwijamy asortyment produktów alkoholowych o nowe ciekawe propozycje, jak i pracujemy na stałą ofertą tak, aby zawsze zapewniać naszym klientom produkty wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. W całym asortymencie naszej sieci rozwijamy marki własne. Dotyczy to również kategorii alkoholu, a marka Queen Margot to nasza flagowa linia jeżeli chodzi o whisky. Queen Margot zasłynęła wśród klientów kilka lat temu, kiedy wariant 8YO został doceniony w prestiżowym konkursie "World Whiskies Awards". Od tego czasu sława Queen Margot cały czas trwa. Klienci bardzo chętnie sięgają po tę markę alkoholi - mówi nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Ile kosztuje whisky Queen Margot w Lidl?

W obecnej ofercie do wyczerpania zapasów Lidl proponuje Queen Margot Scotch Whisky 40% alk. 3YO w cenie 37,99 zł/ 700 ml/ but., Queen Margot Scotch Whisky 40% alk. 3YO w cenie 52,99 zł/ 1l/ but. oraz Queen Margot Scotch Whisky 40% alk. 8YO 0,7l w cenie 49,99 zł/ 700 ml/ but.

Lidl zapowiada, że dalszym ciągu będzie pracować nad rozwojem oferty produktów alkoholowych.

Przypomnijmy, Queen Margot 8 YO. Whisky uzyskała nagrodę w jednej z podkategorii "blended w wieku poniżej 12 lat" na "World Whiskies Awards 2019". Trunek Lidla oceniało 40 ekspertów z całego świata.

Whisky Queen Margot weszła na półki Lidla w 2020 r. Ówczesna cena to 49,99 zł/0,7 l.