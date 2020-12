Quiosque najemcą Dekady Nysa

Na mapie sklepów marki odzieżowej QUIOSQUE pojawił się nowy salon w Nysie. Jest to sklep franczyzowy. Lokal ma powierzchnię 100 m2. Mieści się w CH Dekada.

To 6. sklep tego samego franczyzobiorcy.

Marka zaprasza do współpracy potencjalnych franczyzobiorców. Aby współpracować z QUIOSQUE należy posiadać lokal, którego optymalna dla marki powierzchnia ma metraż od 100 do 130 m2, w mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji to, w zależności od stanu lokalu, od 1 000zł do 2 500zł netto na 1m2.