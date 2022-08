Quiosque najewmcą Galerii Wiślanska

W pierwszych dniach sierpnia marka Quiosque otworzy swój najnowszy salon w Galerii Wiślanka. Będzie to jednocześnie pierwszy sklep polskiego brandu na terenie miasta Żory. W salonie o powierzchni 190 mkw. klientki centrum handlowo-rozrywkowego znajdą pełną kolekcję odzieży i dodatków zarówno na co dzień, do pracy, jak i na specjalne okazje.