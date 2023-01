Qulino rozszerza dystrybucję. Przyprawy w płynie dostępne w kolejnych sieciach sklepów

W portfolio nowej marki znajdują się przyprawy w siedmiu wariantach smakowych: Indyjskim, Gyros, Masala, Prowansalskim, 3 Pieprze, Meksykańskim oraz Słodko-ostrym. Charakteryzują się innowacyjną, płynną formą, wszechstronnym zastosowaniem oraz naturalnym i wegańskim składem, co pozwala na zastosowanie ich w dowolnej diecie.

- Stale pracujemy nad rozszerzaniem dystrybucji produktów Qulino, dlatego cieszy nas, że kolejne sieci sklepów przekonują się do naszych przypraw w płynie. Prowadzimy rozmowy również z innymi ogólnopolskimi sieciami, które są zainteresowane współpracą. To dobry prognostyk na przyszłość – mówi Patryk Kraśniewski, specjalista ds. marketingu w Qulino. - Proces poszerzania dystrybucji wspieramy intensywnymi działaniami marketingowymi, których twarzą jest Michel Moran. Wierzymy, że pozwolą one zbudować rozpoznawalność nowej marki - dodaje.

Produkty Qulino w sklepach online

Produkty Qulino można znaleźć również online - na platformie Eurocash.pl, która umożliwia hurtowe zakupy klientom biznesowym. Mieszkańcy Warszawy mogą natomiast zamawiać przyprawy w płynie w internetowym supermarkecie – Frisco.pl. Dostawia będzie możliwa również w innych miastach na terenie Polski.

- Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli pochwalić się kolejnymi punktami sprzedaży: stacjonarnymi oraz internetowymi, w których dostępne będą nasze nowości – zapowiada Patryk Kraśniewski.