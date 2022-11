R22 z najlepszym kwartałem w historii dzięki przejęciu MailerLite   

Grupa R22 zanotowała rekordowe przychody ze sprzedaży i wysoki poziom skorygowanego zysku EBITDA. Wzrost wskaźników napędza m.in. przejęty niedawno MailerLite.

R22 liczy na podwojenie skali działalności już na koniec 2024 r. W perspektywie kilku kwartałów ponad połowa przychodów grupy ma być generowana za granicą (obecnie to 40%).

Polityka dywidendy R22 zakłada przeznaczanie na ten cel co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

R22 ma model biznesowy, który generuje wysokie przepływy z działalności podstawowej – przepływy operacyjne w minionym kwartale wyniosły 28 mln zł, wobec 13 mln zł przed rokiem, co oznacza ponad dwukrotny wzrost tego wskaźnika.

- Nadszedł czas na konsumowanie udanych przejęć zrealizowanych w minionych miesiącach. Wzrost napędzają m.in. skokowo rosnące zyski i przychody MailerLite’a, robiącego globalną karierę. Grupa R22 może pochwalić się wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu na niemal każdym poziomie wyników. Perspektywiczne inwestycje to paliwo do dalszego przyspieszenia rozwoju. Analiza naszych wyników, ale też sprzyjające grupie globalne megatrendy, dają silne podstawy do przekonania, że kolejne kwartały będą dla nas znakomite. Oceniam, że zbudowaliśmy potencjał pozwalający w perspektywie 2-3 lat nawet podwoić nasze parametry finansowe – mówi Jakub Dwernicki, prezes grupy R22.

Scenariusz na najbliższe 2-3 lata z możliwym podwojeniem najważniejszych parametrów finansowych, w tym przychodów i EBITDA, opiera się m.in. na dalszym rozwoju i pełnej konsolidacji przejętej w kwietniu tego roku spółki MailerLite. To jedna z największych transakcji kapitałowych zrealizowanych przez polską spółkę w tym roku i jedna z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie. Grupa bazuje również na redukowaniu poziomu zadłużenia netto (relacja EBITDA do długu netto).

Źródło: R22

MailerLite motorem silnego wzrostu Grupy

Dzięki wzrostowi wyników w ujęciu rocznym (wzrost przychodów o 41% do poziomu 21,2 mln zł w trzecim kwartale 2022 r.) i przyrostowi bazy klientów (43,3 tys. vs 35,6 tys. przed rokiem) jako najmłodszy podmiot w grupie, MailerLite ma dla R22 coraz większe znaczenie, a jego rosnący potencjał sprawiają, że waga wyników w skonsolidowanych wynikach będzie tylko rosła – informuje zarząd.

- Osiągnięcia MailerLite są uwzględniane w wynikach R22 dopiero od niedawna, a już widać, jak bardzo będą one pozytywnie kontrybuować do jej kondycji. A obserwowany wzrost będzie jeszcze dodatkowo napędzany możliwościami cross- i up-sellingu innych produktów spółek z grupy R22. To wszystko pozwala nam sądzić, że w bliskiej perspektywie spółka ta będzie zdolna generować nawet 10 mln euro zysku EBITDA – wyjaśnia Jakub Dwernicki.

Dzięki akwizycji MailerLite R22 zwiększa również swoją ekspozycję na atrakcyjne rynki zagraniczne. Grupa jest dziś obecna w 180 krajach, a jej przychody generowane poza Polską stanowią ponad 40% całej sprzedaży. W perspektywie kilku kwartałów R22 ma jednak generować większość przychodów z zagranicznych rynków.

30% zysku netto na dywidendę

R22 od lat prezentuje wysoką zdolność konwersji zysku EBITDA na przepływy operacyjne. Wskaźnik ten wynosi obecnie 90%. Istotne jest tempo przyrostu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i ich odniesienie do kosztów obsługi długu – te pierwsze wyniosły na koniec września br. 28 mln zł (w porównaniu do 12,9 mln zł przed rokiem), podczas gdy koszty finansowe ponoszone z tytułu zadłużenia wyniosły 12,6 mln zł względem 6,9 mln zł rok temu.

- Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przekracza ponad 2-krotnie wzrost płatności związanych z obsługą zadłużenia. To daje nam duży komfort niezakłóconego rozwijania biznesu. Dla nas dług jest skutecznym instrumentem do finansowania dalszego skalowania działalności. Nasza wysoka rentowność oznacza także, że będziemy dzielić się zyskami z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę – podkreśla Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

Polityka dywidendy R22 zakłada przeznaczanie na ten cel co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję będzie co roku coraz wyższa. Z zysku za 2021 r. do inwestorów spółki trafiło w tym roku 10 mln zł.