Rabaty na Black Friday w tym roku będą niższe 

W okresie przedświątecznym na całym świecie wydamy nawet bilion dolarów na zakupy online. Szacunki Adobe – technologicznego giganta z USA – oznaczają wzrost świątecznego szału zakupowego o ponad 10% względem poprzedniego roku.

Według amerykańskiej firmy technologicznej kłopoty w łańcuchach dostaw sprawią, że konsumenci będą płacić blisko 10% więcej za podobne produkty niż rok wcześniej.

Klienci nie będą mogli spodziewać się aż tak dużych rabatów jak zwykle.

Zakupowy szał

Adobe w swoim badanie nie wyszczególniła danych z Polski, ale warto przypomnieć, że w ostatnim kwartale poprzedniego roku tylko na Allegro Polacy wydali 10 miliardów złotych. Natomiast według raportu Deloitte w 2020 roku na prezenty, jedzenie i podróże związane ze świętami przeznaczyliśmy ok. 1300 złotych. Było to i tak o 30% mniej niż rok wcześniej, a największy wpływ na to miała sytuacja pandemiczna i to, że zdecydowaliśmy się świętować w nieco węższym gronie niż zazwyczaj.

Na zakupach w sieci spędzimy w tym roku ok. 12 godzin. Co ciekawe aż 42% przychodów będzie pochodziło z zakupów dokonanych poprzez smartfony, co będzie ok. 5% wzrostem w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponad 85 miliardów ludzie wydadzą też na same urządzenia.

Inflacja i inne problemy

– Wiele wskazuje na to, że w tym roku wydamy więcej w okresie przedświątecznym. Skutki gospodarczego lockdownu są rozciągnięte w czasie i teraz odczujemy skutki problemów z łańcuchami dostaw. Szczególnie zagrożone są takie branże jak elektronika, zabawki czy odzież. Porty przeładunkowe są zapchane, więc towaru na rynku może być zdecydowanie mniej. To rodzi inflację, a przecież ceny za ropę na światowych giełdach tylko pogarszają sytuację. O ciekawe rabaty będzie znacznie trudniej niż rok wcześniej – tłumaczy Marcin Michalski, ekspert strategii digital marketingowych i reklamy online, a także autor bloga Marketing Hacker.

Potwierdzają to dane z badania Adobe, które zostały zebrane z ponad biliona odwiedzin amerykańskich witryn detalicznych, a globalne wyliczenia opierają się na transakcjach w ponad stu krajach.

W tym roku niższe rabaty