Rabaty na zakupy w sklepach Carrefour. Trzeba przynieść niepotrzebne ubrania

Zbiórka realizowana jest we współpracy z firmą Ubrania Do Oddania. Tekstylia, to kolejna po szkle, plastiku i aluminium frakcja odpadowa, w której Carrefour aktywnie włącza się w pobudzenie drugiego obiegu, angażując w swoje działania sklepy i klientów.

Co sekundę utylizowana jest pełna śmieciarka ubrań

Jak podaje portal Earth.org, spośród 100 mld sztuk odzieży wyprodukowanej każdego roku, aż 92 mln ton trafia na wysypiska śmieci. Oznacza to, że co sekundę utylizowana jest pełna śmieciarka ubrań. Szacuje się, że do 2030 roku ubrania tworzone przez marki z branży fast fashion, będą rocznie generować do 134 mln ton odpadów rocznie.

We wrześniu wielu Polaków robi przeglądy swojej garderoby i kupuje nową odzież na zbliżający się sezon jesienno-zimowy. Niestety jak pokazują badania Earth.org, tylko 8% odzieży trafia do ponownego obiegu. Carrefour Polska uruchomił nową ogólnopolską inicjatywę, której celem jest zwrócenie uwagi klientów na kwestie zrównoważonego zakupu użytkowania oraz utylizacji tekstyliów.

Kupony za ubrania w sklepach Carrefour

Przez ponad 2 tygodnie (od 25 września do 14 października), klienci Carrefour, którzy zamiast wyrzucać niepotrzebne ubrania, przyniosą je do sklepu, w zamian otrzymają e-kupony, w wysokości 20 zł na zakupy w dziale tekstylnym. Aby otrzymać kupon należy przynieść do sklepów sieci minimum 5 sztuk odzieży. Ubrania można oddawać do specjalnych BOXów, które zlokalizowane zostaną w ponad 50 sklepach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, czy Katowicach, a także w Olkuszu, Kutnie i Legnicy.

- Zbiórka odzieży pod kątem ponownego wprowadzenia jej do obiegu, to nasze kolejne działanie, które wyprzedza regulacje prawne w obszarze ochrony środowiska. Jako jedna z pierwszych sieci handlowych, rozpoczęliśmy przyjmowanie butelek zwrotnych bez paragonu, a od ponad 10 miesięcy w sklepach w województwie śląskim przyjmujemy butelki PET i puszki aluminiowe. Regularnie organizujemy też akcje przeciwdziałające marnowaniu zasobów naszej planety, w tym m.in. zachęcające klientów do włączania się w inicjatywy gospodarki cyrkularnej — mówi Sylwester Mroczek, Menedżer Rozwoju Działu Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska. Wiedza o tym, jak bardzo produkcja odzieży obciąża środowisko sprawia, że chcemy zwrócić uwagę naszych klientów na problem odpowiedzialnego zakupu i pozbywania się niepotrzebnych elementów garderoby. Każdy kilogram ubrań, który zbierzemy w naszych sklepach i przekażemy UDO, to 6241 litrów zaoszczędzonej wody i prawie 13 kilogramów zredukowanej emisji CO2. Jesteśmy dumni również z tego, że poza ekologicznym aspektem naszej akcji, możemy wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja, a tym samym utalentowane dzieci i młodzież — podsumowuje Sylwester Mroczek.