Rachunki za prąd: Lokalny sklep spożywczy ma do zapłacenia ponad 8 tys. zł

Grupa posłów (Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Wojciechowska, Piotr Adamowicz, Krystyna Skowrońska, Małgorzata Pępek, Ewa Kołodziej, Tomasz Lenz) apeluje do premier Morawieckiego o pomoc małym przedsiębiorcom.

Rachunki za prąd zabijają przedsiębiorczość

Posłowie wystosowali do prezesa Rady Ministrów interpelację w tej sparwie. Jak piszą: "Właściciele małych osiedlowych sklepów otrzymują nowe rachunki za prąd, ogrzewanie oraz media. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy. Dla przykładu, przedsiębiorca prowadzący mały lokalny sklep spożywczy otrzymał rachunek za prąd na kwotę ponad osiem tysięcy złotych. Różnica z poprzednim miesiącem to ponad pięć tysięcy złotych. Takie rachunki zabiją małą przedsiębiorczość. Przestaną funkcjonować małe lokalne sklepy, warzywniaki czy piekarnie, i to funkcjonujące od wielu lat."

Posłowie pytają kiedy i jaką pomoc otrzymają drobni przedsiębiorcy? Czekamy na odpowiedź ministerstwa.

Specjalna taryfa na prąd dla firm

Tymczasem, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja pod hasłem "Marsz Godności, podczas której ,,Solidarność" będzie się domagać m.in. systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników.

Rząd zapowiada, że będą specjalne taryfy dla samorządowców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. - Postaramy się zapewnić dużo tańszy prąd - zapewnia.

Premier zapowiedział, że rząd zaprezentuje w szczegółach specjalną taryfę dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw - czyli tych zatrudniających do 250 pracowników. "Oczywiście wszystkie mikro małe zakłady pracy, jednoosobowe, kilkuosobowe, ale również te średniej wielkości będą korzystały z naszych rozwiązań. Rozwiązań, które wdrożą specjalną taryfę cenową" - podkreślił premier.