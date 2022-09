Rada Polityki Pieniężnej po raz 11. podniosła stopy procentowe

Podczas pierwszej od zakończenia wakacji Rady Polityki Pieniężnej zadecydowano o podniesieniu 11. raz z rzędu stóp procentowych. Od października 2021 roku stopa referencyjna urosła od 0,1% do 6,75%. Oznacza to, że wzrosła wartość kredytów. Nie jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców. Aktualny cykl podwyżek jest najdłuższym i największym w historii Polski. Ostatni raz stopa referencyjna NBP znalazła się na takim poziomie na przełomie 2002 i 2003 roku.

Ekonomiści spodziewali się takiej podwyżki.