Rada Przedsiębiorczości: Decyzja rządu o przedłużeniu restrykcji nie buduje zaufania społecznego

Decyzja rządu o przedłużeniu do dnia 31 stycznia restrykcji nałożonych 28 grudnia ub.r. stoi w sprzeczności z wcześniejszymi komunikatami, z których wynikało, że w przypadku obniżenia poziomu zachorowań, rząd podejmie decyzję o odmrożeniu gospodarki. Nie buduje to zaufania społecznego – uważają przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości. Rada apeluje także w sprawie szczepień przeciw COVID-19, do pracodawców, pracowników i rządu.

- Rada Przedsiębiorczości z niepokojem przyjęła decyzję rządu o przedłużeniu do dnia 31 stycznia restrykcji nałożonych 28 grudnia ub.r. Stoi ona w sprzeczności z wcześniejszymi komunikatami, z których wynikało, że w przypadku obniżenia poziomu zachorowań, rząd podejmie decyzję o odmrożeniu gospodarki. Nie widzimy żadnego powodu, by przy spadającej liczbie zachorowań nadal utrzymywać bardzo głęboki lockdown. Nie buduje to zaufania społecznego, które chcemy osiągnąć poprzez nasz apel. Przedsiębiorcom, którzy przez permanentne niedotrzymywanie umowy społecznej przez rząd tracą swoje biznesy i miejsca pracy, trudno będzie angażować się w kampanie i akcje prowadzone w krytycznym momencie walki z pandemią – czytamy w komunikacie Rady Przedsiębiorczości.

Rada zwraca uwagę na to, że pomyślne opracowanie pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19 to realna perspektywa wyjścia z obecnego kryzysu. - Wkraczamy tym samym w krytyczny etap walki z pandemią, który zdecyduje jak szybko przerwany zostanie łańcuch dalszych zakażeń oraz fala nieodwracalnych straty ludzkich i ekonomicznych – oceniają przedstawiciele Rady.

Rada Przedsiębiorczości zwróciła się z apelem do:

- przedsiębiorców – aby wspierali rozpoczynającą się kampanię szczepień, promując ją wśród swoich pracowników, informując ich, rozwiewając wątpliwości oraz zapewniając im wszelkie ułatwienia niezbędne zapewnienia możliwie najsprawniejszego procesu szczepień;

- pracowników – aby skorzystali z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19;

- rządu – aby podjął wysiłki na rzecz zapewnienia sprawnej organizacji procesu masowych szczepień, szybko i elastycznie reagując na wyzwania pojawiające się w jego trakcie.

- Tylko w ten sposób możliwe jest doprowadzenie do końca lockdownu, który bardzo negatywnie wpływa na całą polską gospodarkę, a w konsekwencji również na stan finansów publicznych – z jednej strony zwiększając zapotrzebowanie na finansowanie walki z kryzysem zdrowotnym oraz kolejne kosztowne pakiety antykryzysowe dla gospodarki, zaś z drugiej obniżając dochody budżetowe na skutek spadku konsumpcji i pogorszenia kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw. Od realizacji tego zadania zależy, czy odbicie gospodarcze nastąpi już w drugiej połowie 2021 czy też dopiero w roku 2022. Dlatego apelujemy do rządu o szybkie odmrażanie gospodarki w miarę postępujących szczepień ze szczególnym uwzględnieniem branż obecnie najbardziej zagrożonych – w tym m.in. gastronomii i turystyki. Ich otwarcie będzie również sprzyjało odbudowie i rozwojowi kooperujących z nimi sektorów, takich jak rolnictwo, handel i usługi – czytamy w komunikacie RP.