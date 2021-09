Rafał Brzoska, Krzysztof Pawiński, Adam Mokrysz wśrod prelegentów EEC 2021

W dniach 20-22 września w Katowicach odbędzie się 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), jedna z najważniejszych europejskich debat o przyszłości gospodarki. Lista gości liczy już kilkaset nazwisk i ciągle się wydłuża. Nadal zapraszamy do rejestrowania się na EEC 2021. W programie EEC 2021 jest ponad sto sesji, w których będzie można oglądać, a przede wszystkich słuchać ekspertów, polityków i naukowców z Polski, Europy i świata. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili właśnie kolejni prelegenci. Do listy naszych gości dołączyli m.in. Rafał Brzoska, prezes In Postu, Paweł Borys prezes PFR, Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland, Sławek Muturi, prezes Mzuri, Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2016-2020, wiceminister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021, Maciej Kawecki, prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Kolejnymi gośćmi będą Jadwiga Emilewicz posłanka, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju (2018–2020), wiceprezes Rady Ministrów (2020), Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej Bank BNP Paribas, Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Adam Mokrysz prezes Mokate i Krzysztof Pawińskie prezes Grupy Maspex.

Zgodnie z przyjętą polityką zasadami bezpieczeństwa w 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. edycji European Tech and Start-up Days stacjonarny udział będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID, który ma jedną formę, ale trzy wersje: • Certyfikat poświadczający szczepienie (przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem); • Certyfikat poświadczający test: przedstawiający wynik, rodzaj i datę testu, wykonany nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego; • Certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.