Rafał Brzoska, Krzysztof Pawiński i Otylia Jędrzejczak wybiorą Herosów Przedsiębiorczości

Do 14 sierpnia trwa głosowanie w organizowanym przez Grupę Eurocash konkursie „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości”. Ubiegający się o tytuł „Herosa” – właściciele sklepów detalicznych walczą o nagrody finansowe o łącznej wartości ok. 700 000 zł.

O ich przyznaniu zdecydują oddający głosy konsumenci oraz jury, w skład którego wchodzą m.in. Rafał Brzoska, prezes firmy InPost, Krzysztof Pawiński, prezes firmy Maspex, czy Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska.

Eurocash docenia właścicieli lokalnych sklepów

„Herosi Polskiej Przedsiębiorczości – doceniamy właścicieli lokalnych sklepów” to tegoroczna odsłona, organizowanego co roku przez Grupę Eurocash, ogólnopolskiego konkursu skierowanego do właścicieli lokalnych sklepów spożywczych. Do II, trwającego właśnie etapu – głosowania klientów i obrad jury – zakwalifikowało się ponad 1 000 przedsiębiorców. Najwięcej zgłoszeń otrzymano z województwa mazowieckiego (115), śląskiego (105), podkarpackiego (92), lubelskiego (91) i wielkopolskiego (90). Spośród nadesłanych zgłoszeń aż 100 laureatów wybiorą zarówno głosujący internauci i niezależne jury, w skład którego wchodzą m.in. mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak, Rafał Brzoska – prezes InPost, Krzysztof Pawiński – prezes firmy Maspex oraz grono ekspertów.

Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości niemal 700 tys. zł. Jury przyzna 75 nagród po 7 500 zł, a konsumenci 25 nagród po 5000 zł. Regulamin konkursu przewiduje możliwości otrzymania nagrody w obu głosowaniach – łącznie można wygrać więc nawet 12 500 zł.

W konkursie biorą udział niezależni detaliści z całej Polski. Najwięcej wniosków złożyli przedsiębiorcy prowadzący sklepy pod szyldem ABC (471), Groszek (201) i Lewiatan (117).

Jak mogą głosować klienci sklepów biorących udział w konkursie?

Aby oddać swój głos wystarczy zalogować się na stronie konkursowej i w wyszukiwarce odnaleźć swój ulubiony sklep, w który robimy codzienne zakupy. Głos na przedsiębiorcę prowadzącego sklep, w którym robimy zakupy możemy oddać w pięciu kategoriach:

•Odwaga biznesowa

•Innowacyjność

•Wytrwałość w działaniu

•Odpowiedzialność za innych

Nagrody czekają również na głosujących w konkursie - do wygrania jest 25 ekspresów marki Tchibo Cafissimo Easy z zapasem kapsułek na trzy miesiące.

Lista nagrodzonych przedsiębiorców zostanie opublikowana po 6 września.

Grupa Eurocash to największa firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce. Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija sieć supermarketów Delikatesy Centrum.