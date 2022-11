Rafał Brzoska na FRSIH o tym jakie firmy przetrwają kryzys

Kiedy powstał pomysł na FoodWell? - Temat pojawił się odrobinę wcześniej, w ramach funduszu, w którym działamy razem z Marianem Owerko, jakieś 5-6 lat temu. Trafiła się nam taka perełka jak Purella i wiedzieliśmy, że pora połączyć swoje siły – mówił Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska i FoodWell

Jaka będzie jego rola w projekcie? - Staram się patrzeć na to przez pryzmat czterdziestu kilku spółek, w które zainwestowałem. Ważne jest dla mnie posiadanie dobrego zarządu, sprawnego zespołu. Wtedy jako inwestor nie muszę nad tym wszystkim czuwać. Jednak mamy tu do czynienia z przejściem z kanału klasycznego, na coś zupełnie nowego. Wiele spółek omnichannelowych czy e-commerce, w które zainwestowałem, są już duże i funkcjonują samoistnie – tłumaczył szef InPostu.

Rafał Brzoska podzielił się też z publicznością spojrzeniem, jakie ma na obecną sytuację ekonomiczną i rosnące ceny. - Myślę, że już dzisiaj wielu przedsiębiorców widzi, że IV kwartał będzie trudnym okresem. Podobnie jak przyszły rok. Firmy, które mają dobry zarząd i właściwie skomunikowany zespół, potrafią realizować swoją taktykę. Takie firmy mają szansę przetrwać nadchodzący kryzys a nawet rosnąć – mówił Rafał Brzoska i dodał, że na zmieniającym się rynku można najwięcej wygrać.

Polacy lubią nowości

Mimo, że Polacy lubią sięgać po nowości, wielu osobom wydaje się, że bez tradycyjnego schabowego nie da się przetrwać. - Jak popatrzymy na twarde dane, to Polacy najchętniej chcą odejść od mięsa. Nie mówię o przejściu na weganizm czy wegetarianizm, ale o rzadszym jedzeniu mięsa. Dlatego zajęliśmy się ich produkcją. Cały czas nasz dział R&D pracuje nad nowymi produktami. Komisja Europejska mówi, że do 2030 roku żywność ekologiczna i żywność będąca zamiennikami zyskają na popularności znacznie bardziej niż teraz. 46 proc. Polaków mówi, że bardzo chętnie włączą te produkty do diety. Kotlet zrobiony z zamiennika powoduje 11 razy mniejszą emisję gazów – tłumaczył Rafał Brzoska.