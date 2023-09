Rafał Rulski i Rafał Jonkisz ambasadorami najnowszej kolekcji Vistula

Krawiectwo na miarę współczesnego mężczyzny

Flagowy produkt marki, garnitur, występuje w najnowszej kolekcji w różnych konfiguracjach. Poszczególne elementy umożliwiają indywidualne dopasowanie, dzięki czemu będą leżeć dobrze na każdej sylwetce. Oprócz garniturów i marynarek z wełny wysokoskrętnej, kolekcja zawiera projekty wykorzystujące technologię 3DWOOL i tkaniny stretch. Technologia 3DWOOL, opracowana we Włoszech, łączy najwyższej jakości wełnę z elastanem, tworząc wygodny i sprężysty materiał, który idealnie dopasowuje się do ciała. Tkanina stretch oferuje za to dodatkowy komfort dzięki wyjątkowej elastyczności, gwarantując powrót tkaniny do pierwotnego kształtu.

- Słowem-kluczem najnowszej kampanii Vistula jest dynamika. Nowocześni mężczyźni potrzebują ubrań, które są ultra-wygodne i podążają za ich każdym ruchem. Jak dobrze sprawdzają się w różnych okolicznościach nasze propozycje, ilustruje spot z udziałem Rafała Jonkisza i Rafała Rulskiego. Stawiamy na nowoczesne tkaniny strech i 3DWOOL które pozwalają na swobodne poruszanie się i pełen komfort noszenia przez cały dzień. Współcześni mężczyźni potrzebują tej funkcjonalności, zarówno w życiu codziennym, jak i w niespodziewanych okolicznościach - mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG, odpowiedzialna za segment fashion.

W nowej kolekcji Vistula klient znajdzie również różnorodne modele spodni casual, wysokiej jakości koszule w wielu odcieniach, klasyczne t-shirty, jeansy i bluzy, stanowiące bazę dla licznych kombinacji stylizacyjnych. Pojawiają się też niezbędne na jesień golfy z wełny merino oraz kurtki i płaszcze, a także bogaty wybór akcesoriów.

Vistula pokazuje, że elegancję można łączyć z nowoczesnością. Jest to widoczne nie tylko w poszczególnych produktach, ale także w materiałach promocyjnych marki. Video będące jej częścią wykorzystuje technologię 3D, która była wspierana przez algorytmy sztucznej inteligencji. Animacja została stworzona za pomocą narzędzi proceduralnych do projektowania scen 3D. Wymagało to znacznej pracy technicznej na początkowym etapie procesu, ale za to pozwoliło na eksperymentowanie i innowacyjne rozwiązania wizualne. Współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi twórcami z firmy ABRA pozwoliła na prezentację innowacyjności marki i pokazanie jej nowoczesnego charakteru, jednocześnie ukazując dynamikę i funkcjonalność kolekcji.

Nowa kolekcja Vistula dostępna jest na stronie internetowej vistula.pl oraz w salonach marki.