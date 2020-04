Rafał Sonik: Czekamy na kamienie milowe, które dadzą nam szansę na przetrwanie

Najważniejsze jest to, że będą kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej. Zatem rodzi się dialog między tworzącymi prawo, a tymi, którzy są nim dotknięci. W pierwszym momencie był on niesamowicie nerwowy, ale też zegar tykał bardzo szybko. Dzisiaj również szybko bije, lecz pojawiła się szansa na to, że mechanizmy, które się pojawią w kolejnych fazach tarczy będą coraz bardziej trafne – uważa Rafał Sonik, właściciel Gemini Holding.

Uruchomiony przez rząd kolejny komponent tarczy antykryzysowej w postaci 100 mld zł cieszy właścicieli galerii handlowych zjednoczonych w Grupie 305.

– Każda nowina, która sprzyja poprawie sytuacji naszej, partnerów czy całego ekosystemu gospodarczego jest dobra. Pojawiły się nie tylko zapowiedzi wsparcia dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ale również inne istotne komunikaty, choćby te mówiące o możliwości umorzenia części narastającego zadłużenia oraz mechanizmach pomagających w wyszukiwaniu narzędzi pomocowych – wylicza Rafał Sonik.

