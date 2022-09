Rak, ReBread: Chcę, żeby czerstwy chleb stawał się nowym surowcem a nie odpadem (podcast)

Co można wyczarować z czerstwiejącego chleba? Myślicie, że tylko grzanki i bułkę tartą. ReBread udowadnia, że o wiele więcej: przyprawy spożywcze, destylaty alkoholowe, piwo, kwas chlebowy, peeliingi do ciała, wkłady do drukarek 3D, a nawet podkłady do produkcji grzybów. - Pracujemy też nad projektem przetwarzania pieczywa w superfood dzięki specjalnym pleśniom. Ale to nie ta sama pleśń, która pojawia się, gdy zbyt długo nie wyrzucamy czerstwego pieczywa z domowego chleba - zastrzega Bartłomiej Rak, założyciel i pomysłodawca REBREAD w rozmowie "Z drugiej ręki", którą prowadzą Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl i Ola Nagel z well.pl.