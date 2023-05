Rama "Używaj jak M@sło". Konsumenci nie rozumieją, UOKiK zbada

Jak czytamy na businessinsider.com.pl, uwagę internautów zwrócił produkt marki Rama. Z daleka rzuca się w oczy duży napis "Masło", jednak produkt ten masłem nie jest. Na 250-gramowej kostce producent umieścił napis "Używaj jak Masło", co — zdaniem niektórych — może wprowadzić konsumentów w błąd.

Rama - masło czy nie masło?

Tym bardziej że w opisie produktu znajduje się charakterystyczne dla masła 82 proc. Chodzi jednak o "82 proc. mniejszy wpływ na klimat". W opisie nie ma też słowa margaryna.

Co pisze producent?

Na stronie firmy czytamy:

"Nowa Rama Używaj Jak M@sło – do smażenia, pieczenia i gotowania. Smakuje tak dobrze, a ma o 82% mniejszy wpływ na klimat niż tradycyjne masło*. W 100% roślinna, w 100% z naturalnych składników. Bez oleju palmowego i bez konserwantów. Świetnie sprawdzi się w trakcie przygotowywania ulubionych potraw – dzięki specjalnej recepturze zachowuje ona właściwości tradycyjnego masła, będąc jednocześnie bez nabiału. Dlatego też jest rewelacyjnym wyborem dla wegetarian, wegan, osób z nietolerancją na składniki pochodzenia zwierzęcego, czy po prostu tych, którym zależy na środowisku naturalnym. Spróbuj i używaj jak masło! Produkt przeznaczony do smarowania, gotowania i pieczenia. Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce."

A oto stanowisko samej firmy:

„Kolejna roślinna nowość firmy Upfield spełnia przepisy dotyczące oznakowania żywności – tak jak wszystkie inne nasze produkty. Jego nazwa to „79% tłuszcz do smarowania” i nazwa ta jest zgodna, a nawet wymagana treścią Rozporządzenia UE nr 1308/2013. Nowa „Rama” firmy Upfield nie jest więc ani masłem, ani margaryną. To rewolucyjna kategoria żywności roślinnej, która smakiem zaskoczy wszystkich. Nazwa produktu „79% tłuszcz do smarowania” została nawet wyróżniona pogrubioną czcionką. Zgodnie z przepisami, na opakowaniu wyraźnie informujemy także o składzie. Wszystkie roślinne naturalne składniki zostały przedstawione w malejącej kolejności ich masy, zaczynając od tego, którego jest najwięcej. Są to: oleje i tłuszcze roślinne (kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach), woda, preparat bobu, emulgator (lecytyna), naturalne aromaty (karoteny). Wariant z oliwą z oliwek zawiera dodatkowo 5% oliwy. Nowa „Rama” nie zawiera oleju palmowego, szkodliwych tłuszczów „trans”, laktozy, konserwantów. Nie używamy słowa „masło” - na opakowaniu widnieje grafika z listkiem w środku, aby bezpośrednio nawiązać do roślinnej natury „Ramy”. Dodatkowo, na opakowaniu znajduje się wyraźne, żółte oznaczenie „VEGAN”, na którym powtórzony jest zielony symbol roślinny oraz napis „ROŚLINNE NATURALNE SKŁADNIKI” pisany wielkimi literami. Nasz nowy produkt zawiera także nazwę roślinnej marki – „Rama”- i sposób użycia. Nie nazywamy go nabiałowym - wskazuje Upfield Polska.