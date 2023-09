Ramen z Polski od Unilevera. Światowy gigant rozbuduje fabrykę w Poznaniu

Unilever zainwestuje prawie 90 milionów złotych w fabrykę w Poznaniu

Inwestycja o wartości blisko 90 milionów złotych ruszy jeszcze w tym roku.

W ramach inwestycji powstanie nowa linia produkcyjna, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych dla marek Knorr, Unox oraz Amino. Pełna automatyzacja pozwoli na wydajność na poziomie 600 tys. opakowań na dobę. Nowe produkty będą dystrybuowane w Polsce, a także Holandii, na Węgrzech oraz w wybranych innych krajach europejskich.

Unilever inwestuje w Poznaniu fot. mat.pras.

Unilever ma trzy fabryki w Polsce

Fabryka w Poznaniu to jedna z trzech fabryk Unilevera zlokalizowanych w Polsce. Jednocześnie to kluczowy dla Europy zakład produkcyjny należący do spożywczej części biznesu (Nutrition Bussines Group) firmy, produkujący największy tonaż spośród fabryk na kontynencie - średnio 10 tys. ton produktów miesięcznie.

- Inwestycja w Poznaniu pomoże nam w dalszym ciągu odpowiadać na rosnące wymagania europejskiego rynku. Co więcej, również nasz polski biznes spożywczy umacnia swoją pozycję – mówi Hanneke Faber Nutrition President w Unilever.

- Nasza poznańska fabryka jest jednym z największych zakładów produkujących żywność w Unilever. Dziś piszemy następny rozdział w jej historii. Dzięki kolejnym inwestycjom będziemy mogli jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i nadal rozwijać nasz biznes – dodaje Przemysław Fejfer, dyrektor fabryki Unilever.

Automatyzacja fabryki Unilever w Poznaniu

Inwestycja powstanie zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi, pozwalającymi m.in. na optymalizację zużycia energii elektrycznej i wody. Zapewni również wysoką efektywność procesu produkcyjnego.

Dodatkowo, w ramach większego planu inwestycyjnego, Unilever będzie wdrażać na terenie fabryki najnowsze innowacje technologiczne, m.in. zwiększoną automatyzację procesów, inteligentne magazyny czy też wykorzystanie zrównoważonej energii.

Unilever jest jednym z wiodących, światowych dostawców produktów Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition i Ice Cream, który prowadzi sprzedaż na terenie 190 krajów, docierając do 3,4 miliarda konsumentów dziennie. Zatrudnia 127 000 pracowników. Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 60.1 mld euro.