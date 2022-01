Raper Mata zatrzymany za posiadanie narkotyków. Czy zaszkodzi McDonald's?

Według ustaleń portalu do zdarzenia doszło na jednej z ulic na Górnym Mokotowie. Policjanci podczas patrolu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli się nerwowo zachowywać.

"Zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem - była to prawdopodobnie marihuana. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani" - pisze rmf24.pl.

"U jednego z nich - Michała M. policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. U drugiego 24-latka pół grama". Jak pisze rmf24.pl, najprawdopodobniej w piątek obaj mężczyźni usłyszą zarzut nielegalnego posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

Mata był twarzą McDonald's, czy zaszkodzi sieci?

Mata był twarzą kampanii McDonald's i miał tam nawet swój własny zestaw. Dzięki współpracy z raperem McDonald's osiągnął w Polsce jeden z najlepszych wyników sprzedaży w historii. Czy skandal może zaszkodzić gigantowi fast-food?

- Czy zatrzymanie Maty na posiadanie narkotyków zaszkodzi Macie? Myślę, że tylko doda mu splendoru wśród fanów, bo to wejście na wyższy poziom niż tylko pisanie o tym w tekstach. No i noc na dołku - każdy porządny raper powinien taki epizod mieć na swoim koncie - komentuje dla nas sprawę Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej.

Czy afera zaszkodzi McDonald's? - Z punktu widzenia tej marki to idealny moment na takie zatrzymanie, bo mamy niejako follow up do kampanii - wymarzony, darmowy PR. A że będą wieszać psy? To do tej pory nie wieszali? A w szerszym kontekście - spójrzmy na tegoroczne gwiazdy Super Bowl pod egidą Pepsi - Eminem, Snoop Dog, Dr. Dre. To raczej antyteza zdrowego trybu życia, a tylko taki jest przecież prowadzony w polskich domach - puentuje ekspert.