Raport: 35-proc. mniej ofert pracy na stanowisko kasjera

fot. shutterstock

Liczba ofert pracy w czerwcu 2020 roku w stosunku do czerwca 2019 roku na stanowisko kasjer/sprzedawca zmalała o 35 proc. - wynika z badania Grant Thornton i firmę Element.

W czerwcu 2020 roku pracodawcy opublikowali tylko o 16,3 proc. mniej ofert pracy niż w tym samym okresie rok temu. Jeszcze w maju spadek wynosił aż 41,6 proc. Rynek pracy w Polsce doznaje silnego ożywienia po kryzysie wywołanym koronawirusem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się aż 246,2 tys. nowych ofert pracy. To aż o 26,1 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu (kiedy opublikowanych zostało 195,1 tys. ofert). To też tylko o 16,3 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku (kiedy pojawiło się 294,1 tys. ofert). Dla porównania, w kwietniu 2020 roku analogicznie liczony roczny spadek liczby ofert pracy wynosił 50,7 proc., a w maju – 41,6 proc.

O ile w pierwszych miesiącach pandemii rynek rekrutacyjny skurczył się o około połowę, ponieważ duża część pracodawców z obawy o przyszłość zamroziła procesy poszukiwania nowych pracowników, o tyle w czerwcu jest już wyraźne ożywienie na rynku i pracodawcy masowo zaczęli uruchamiać swoje rekrutacje. Obecnie sytuacja jest już na poziomie zbliżonym do stanu sprzed kryzysu.

W dziesięciu największych miastach na 1000 mieszkańców przypada średnio 8,8 oferty (wobec 7,1 miesiąc wcześniej i 14 rok temu).

Wśród 10 przeanalizowanych zawodów największe spadki widać wśród pracowników administracji, IT i ochrony. Tymczasem ofert dla głównych księgowych jest wręcz więcej niż przed kryzysem. Niewielki spadek ofert widoczny jest też w marketingu i logistyce.

- Sytuacja na rynku pracy wciąż jest niestabilna, ale widać już pierwsze zmiany na lepsze –w czerwcu nastąpił znaczący wzrost liczby ofert pracy, zwłaszcza dla księgowych. Wracają też obiecane benefity, odrobinę spadły wymagania – czyżby pracodawcy znów musieli walczyć o kandydatów? To zawsze ma swoje dobre i złe strony i wiele zależy od branży oraz lokalizacji. Czas pandemii i pracy w systemie home office był dla wielu osób okazją do rewizji własnych celów i planów zawodowych. Wśród kandydatów pojawiają się bowiem zarówno ofiary koronawirusowej redukcji etatów, jak i ci, którzy doszli do wniosku, że jednak dotychczasowe miejsce pracy nie daje im satysfakcji i przyszedł czas na zmiany. Ostatnie miesiące były bowiem czasem zwolnienia tempa, a kwarantanna dała przestrzeń do przemyśleń. Pracodawcy z kolei działają bardziej odważnie, coraz więcej firm już wróciło lub w najbliższym czasie planuje powroty do biur, a decyzje kadrowe są śmielsze. Należy bowiem uzupełnić powstałe luki personalne bądź zapewnić dodatkowe wsparcie do obsługi nowych procesów czy klientów - mówi Monika Łosiewicz, Menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton.