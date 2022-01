Raport: 75 proc. konsumentów pokolenia „Z” zastępuje przekąską co najmniej jeden posiłek

85% konsumentów na całym świecie preferuje przekąski firm, które neutralizują wpływ produkcji na środowisko.

Każdego dnia, 75% pokolenia „Z” zastępuje przekąską co najmniej jeden posiłek.

Słodkie przekąski dostarczające przyjemności coraz częściej są częścią zbilansowanej diety.

Raport, opracowany we współpracy z firmą badawczą The Harris Poll, oparty jest na wynikach badań wśród tysięcy konsumentów w dwunastu krajach na całym świecie.

Nowa definicja przekąsek

- Tegoroczny raport State of Snacking wskazuje, że definicja przekąsek zmieniła się w ciągu ostatnich trzech lat - obejmuje ona więcej rodzajów żywności oraz okazji do konsumpcji. Szczególnie pandemia znacznie wpłynęła na podejście konsumentów do przekąsek. Coraz więcej osób stawia na świadome wybory żywieniowe i zwraca większą uwagę na wartości odżywcze spożywanych produktów. Zwyczaje konsumentów wskazują, że zarówno zaspokojenie potrzeb żywieniowych, jak i sprawianie sobie drobnych przyjemności jest dla nich ważne – powiedział Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Prawie 80% konsumentów na całym świecie twierdzi, że ich definicja przekąski zmieniła się w ciągu ostatnich 3 lat i obejmuje więcej rodzajów żywności, a także okazji do konsumpcji. 85% konsumentów je przynajmniej jedną przekąskę dziennie dla przyjemności, 88% twierdzi, że zrównoważona dieta może zawierać odrobinę przyjemności, a 74% twierdzi, że nie wyobraża sobie świata bez czekolady. Spójność wyborów zakupowych z osobistymi wartościami – 85% konsumentów na całym świecie chce kupować przekąski firm, które neutralizują wpływ produkcji na środowisko.

Dostęp do przekąsek

Konsumenci eksperymentują z nowymi kanałami zakupu przekąsek – 53% zgłosiło, że w ciągu ostatniego roku robiło zakupy przy użyciu co najmniej trzech nietradycyjnych lub nowych kanałów sprzedaży takich jak np.: aplikacje do zamawiania jedzenia z dostawą, odbiór zamówień w punkcie sprzedaży oraz strony internetowe dostarczające towary bezpośrednio do konsumentów.

Większość konsumentów z całego świata oczekuje, że będzie mogła kupować wybrane przez siebie przekąski, kiedy tylko zechce (80%) i za pomocą dowolnego kanału (74%). Trend ten jest szczególnie zauważalny w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Media społecznościowe jako inspiracja dla konsumpcji

Media społecznościowe stają się ważnym źródłem informacji, ponieważ konsumenci coraz częściej odnajdują tam trendy żywieniowe i inspiracje. Ponad połowa konsumentów na całym świecie twierdzi, że media społecznościowe zainspirowały ich do spróbowania nowej przekąski w ciągu ostatniego roku.

Przekąski służące dobrym celom

Konsumenci podchodzą do swoich decyzji zakupowych w sposób coraz bardziej przemyślany, ponieważ są coraz bardziej świadomi wyznawanych przez siebie wartości. Wkładają więcej wysiłku, aby dowiedzieć się czegoś o markach i firmach, od których kupują. Są bardziej wymagający, jeśli chodzi o odpowiedzialność społeczną producenta wybieranych przez siebie przekąsek. Jedną z ważniejszych kwestii jest ograniczenie ilości produkowanych odpadów.